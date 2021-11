Nelle ultime 24 ore si sono rincorse le notizie sulla chiusura di Studio Aperto, TG4 e SportMediaset con il conseguente licenziamento di tutti gli operatori e i dipendenti delle 3 redazioni. Rumor, questi, che sono stati caldeggiati soprattutto da Fanpage, che ha parlato di chiusura a partire dalla fine di novembre secondo non meglio precisate fonti vicine alla redazione. A portare alla decisione, sempre secondo Fanpage, sarebbe il calo degli ascolti.

Una prima versione

Come riportato da altre testate nazionali (Il Messaggero, per esempio), tutta l’informazione del Biscione – a parte quella sportiva, che con la presunta chiusura di SportMediaset non prevede nuovi canali – confluirà nella redazione di TGCom24. Resterà invariato il TG5. Secondo altre versioni non sono previsti licenziamenti, con tutti i professionisti che verranno trasferiti negli studi del TGCom24. Fanpage, invece, riporta:

Le voci che si rincorrono all’interno dell’azienda parlano di circa 45 uscite in tre anni, di prepensionamenti su base volontaria, della chiusura di uno studio a Cologno Monzese e di una compressione generale delle linee di produzione. Ancora, i collaboratori e i giornalisti con contratto a tempo determinato, fanno sapere, non dovrebbero essere confermati.

Dunque, ad esclusione dei collaboratori a tempo indeterminato, i professionisti confluiranno invece nella redazione di TGCom24.

Una seconda versione

TV Blog, al contrario, scrive che sulla chiusura di Studio Aperto, TG4 e sul licenziamento del comparto giornalisti “non avverrà nulla di tutto ciò”. Si tratterebbe piuttosto di un restyling di TGCom24 il cui studio verrà rinnovato a partire dal 29 novembre 2021. La parola d’ordine per questa novità è “multiproprietà”. Ecco cosa scrive TVBlog:

Ci spieghiamo meglio: TgCom24 dovrà condividere lo stesso tetto con altre 3 testate: Studio Aperto, Tg4 e Sport Mediaset. La questione non può che ruotare attorno ad un discorso economico, in soldoni meno sprechi ed efficientamento degli studi.

TV Blog, inoltre, mostra un rendering di come sarà il nuovo studio 15 di Cologno Monzese:

La chiusura di Studio Aperto e TG4 non è dunque confermata: secondo una versione alternativa si parla piuttosto di multiproprietà e restyling dello Studio 15 che ospiterà, appunto, TGCom24, Studio Aperto, TgG4 e SportMediaset.

