Sospeso ‘Uomini e donne’ dal 23 dicembre con Maria De Filippi: precisazioni sullo stop

Il palinsesto Mediaset cambia durante le festività natalizie ed anche per Uomini e Donne sospeso, trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5, ci sarà il consueto break. Si tratta di una pausa a cui siamo abituati ogni anno quando arriva il periodo più magico dell’anno. Anche per Maria De Filippi è arrivato lo stop e l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne andrà in onda proprio quest’oggi 22 dicembre.

Cosa sappiamo su ‘Uomini e donne’ sospeso dal 23 dicembre con Maria De Filippi

Dunque, dopo qualche grana legale trattata nei mesi scorsi, si torna a parlare della discussa trasmissione. Ci si chiede a questo punto quando sarà possibile assistere alle nuove puntate del programma della De Filippi e secondo i piani di Mediaset tutto ritornerà alla normalità dopo l’Epifania. Uomini e Donne riprenderà regolarmente il 10 gennaio, quindi si tratta solo di una sospensione temporanea, seppur non sarà ovviamente gradita dagli appassionati di questo show dei sentimenti.

Dopo tutto il putiferio scatenato dalla sospensione di programmi come Dritto e Rovescio e Fuori dal coro, tra l’altro faranno anche loro ritorno dopo le festività natalizie, qualcuno avrà pensato che Mediaset potesse proporre una pausa lunga anche per la trasmissione di Maria De Filippi. In realtà Uomini e Donne continua ad essere il programma più seguito durante il primo pomeriggio di Mediaset, nonostante i vari tronisti non siano più famosi come un tempo, creando un clamore incredibile, la trasmissione continua ad andare a gonfie vele.

Per il momento è impensabile che ci possa essere uno stop lungo per Uomini e Donne, Queen Maria ha troppi seguaci ed è senza dubbio la punta di diamante per Mediaset. Tra l’altro da gennaio ritornerà anche con Amici 21 e soprattutto C’è posta per te, altro programma seguitissimo del sabato sera che ormai da anni fa compagnia ai telespettatori italiani. Per Amici 21 si dovrà iniziare a pensare anche all’edizione serale.

Sarà quindi un 2022 sempre super ricco per Maria De Filippi che non si è mai fermata nemmeno in piena pandemia, quando le altre trasmissioni erano state sospese. Niente ‘Uomini e donne’ sospeso a tempo indeterminato.

