Soliti inopportuni su malattia di Pier Francesco Forleo e causa morte del genero di Mara Venier

Non mancano gli inopportuni, oggi 9 giugno, a proposito della presunta malattia di Pier Francesco Forleo, provando inutilmente ad individuare la causa della morte del genero di Mara Venier. Esattamente come avvenuto poche settimane fa con Tina Turner, come forse avete notato tramite il nostro articolo pubblicato in quel frangente, in tanti si stanno esponendo senza sapere nulla sul suo quadro clinico. E così, si tirano fuori store su malori improvvisi ed altri tormentoni che allo stato attuale non hanno motivo di esistere.

Arrivano gli sciacalli sulla malattia di Pier Francesco Forleo e causa morte del genero di Mara Venier oggi

Per farvela breve, sono puntuali come gli orologi svizzeri i soliti sciacalli che stanno avanzando strane tesi in merito alla mai confermata malattia di Pier Francesco Forleo, con tutte le congetture del caso che coinvolgono la causa della morte. Se poi aggiungiamo a questo quadro il fatto che il genero di Mara Venier non fosse esattamente uno sconosciuto gli italiani, allora otteniamo un mix micidiale.

La verità è che, almeno per ora, la famiglia non ha fornito alcun dettaglio in merito, motivo per il quale non ha alcun senso parlare della malattia di Pier Francesco Forleo. Così come è poco rispettoso tirare in ballo il solo malore improvviso, con il chiaro intento di menzionare in modo più o meno indiretto il vaccino contro il Covid. Allo stato attuale, è possibile soltanto leggere tra le righe attraverso le poche notizie ufficiali venute a galla.

Vedere per credere il post pubblicato su Instagram dalla stessa Mara Venier. Oltre alla dedica per il genero, infatti, troviamo quel “tutto troppo veloce” che effettivamente lascia pensare alla possibile malattia di Pier Francesco Forleo. Come accennato, però, sono solo ipotesi, così come non ci sono fonti dietro le voci che vogliono per forza divulgare le fantomatiche cause della morte questo venerdì.

