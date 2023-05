Immancabili allusioni su Tina Turner malata per il vaccino: stessa sorte del figlio Ronnie Turner

Stanno iniziando a girare sui social strane teorie in merito a Tina Turner malata a causa del vaccino Covid. Come sempre avviene quando muore un personaggio famoso (spesso e volentieri anche una persona qualsiasi in seguito ad un malore), il popolo NoVax parte all’assalto, nel tentativo di rafforzare le proprie idee con notizie assolutamente prive di fonti. Del resto, la medesima situazione l’abbiamo vissuta mesi fa con il figlio della popolare cantante, vale a dire Ronnie Turner.

Tina Turner malata a causa del vaccino: le soliti inutili voci già diffuse a proposito di Ronnie Turner

Andiamo con ordine, partendo dal presupposto che parlare di Tina Turner malata a causa del vaccino Covid non abbia alcun senso. In un altro articolo, infatti, abbiamo spiegato come siano andate le cose, provando ad esaminare più da vicino le reali cause del decesso. Di sicuro, la sua età non ha aiutato, fino alla tragica notizia arrivata in Italia nella prima serata di mercoledì. Tutte le fonti americane che hanno diffuso su scala mondiale l’annuncio hanno giustamente ignorato la questione della vaccinazione.

Ad oggi, infatti, non vi sono neppure evidenze su se e quando Tina Turner si sia sottoposta al vaccino Covid. Figuriamoci se ci siano i pressuposti per individuare presunte correlazioni con la sua morte. Come riportato ad inizio articolo, in ogni caso, ormai siamo pronti con articoli come questo ogni volta che ci lascia un VIP. Basti pensare che la medesima sorte era toccata al figlio della cantante, Ronnie Turner, che a detta di numerose fonti se ne era andato a causa del cancro.

Nonostante queste evidenze molto chiare, anche in quel contesto abbiamo parlato sentito strane voci sul vaccino. Con relative smentite. Dopo Ronnie Turner, tocca purtroppo a Tina Turner malata, al punto che il “siero” viene visto come principale colpevole della sua malattia. Cari amici NoVax, i problemi di salute della cantante nascono ancor prima della pandemia, quando era risultata già malata.

