Silvana De Mari radiata dall’albo dei medici: questa la notizia del giorno, data dall’interessata stessa con un certo orgoglio. Anche se, ammettiamolo, la radiazione è un provvedimento troppo pesante e oneroso perché passi senza conseguenze.

Radiare significa sostanzialmente il riconoscimento che non potrai più fare quello che hai fatto per una vita. Non è una decisione leggera, che nessuno prende a cuore leggero.

Eppure è stato fatto, con un provvedimento di 14 pagine.

Silvana De Mari radiata dall’albo dei medici: motivi riguardanti la Pandemia

Il medico (ora radiato), scrittrice di romanzi fantasy e psicoterapeuta era già stata sospesa per le sue posizioni nel 2021. Il motivo all’epoca fu il rifiuto di sottoporsi alle vaccinazioni, allora obbligatorie, per i sanitari.

Ovviamente è ancora aperta la possibilità del ricorso, che sospenderebbe la radiazione. Ma è altrettanto evidente che la stessa nella sua lettera video social pubblicata rivendica le stesse ragioni che hanno portato alla radiazione.

Ovvero, i suoi consigli medici, che individuano olio di fegato di merluzzo e vitamina C come mezzo per curare la malattia e si scagliano contro l’uso della tachipirina.

Farmaco ricordato prima esecrato dai novax e poi, con un colpo di coda alquanto bizzarro, da questi richiesto a gran voce assieme ai FANS come mezzo salvifico.

Tra le altre teorie contestate dalla medicina ufficiale riscontriamo la teoria che vede l’omosessualità, o meglio, le relazioni omosessuali come fattore di rischio per la malattia (e non sarebbe la prima volta che affermazioni sul tema LGBT le hanno causato problemi e reprimende) e l’idea, ribadita nel video che esista un’epidemia di morti improvvise, miocarditi e eventi avversi, tutte e tre cose delle quali la medicina non ha mai trovato prove.

Tutto questo ha comunque portato ad un trend social, tra i “guerrieri” pronti a difendere ed elevare al “martirio novax” la dottoressa e gli utenti che prendono invece le difese dell’Ordine Professionale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.