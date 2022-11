“Mandano in tendenza ricerche Google sulle morti improvvise e si vantano”: questo il risultato di una tecnica di comunicazione novax che abbiamo già visto in passato.

Vi invitiamo a vedere il nostro articolo, recensione di uno studio inoppugnabilmente scientifico basato anche su dati da noi raccolti in questi anni di Pandemia, con metodo e logica.

Seriamente, dovreste ora cliccare il link precedente, leggere e tornare qui: per i pigri faremo un piccolo riassunto.

L’intera narrazione novax si basa su un grossolano esperimento di neurolinguistica. Uno nel quale all’odiata parola vaccino vengono associati ripetutamente termini spaventosi e negativi come “morti improvvise”, “eventi avversi”, “siero genico sperimentale” e ogni fantasia complottista.

Viene così moltiplicato il numero di post social, commenti, post blog, canali Telegram (spesso con contenuti ancora più deprecabili dove la narrazione novax si fonde al Putinismo d’assalto), che vengono biecamente usati come prova.

Mandano in tendenza ricerche Google sulle morti improvvise e si vantano

Per spiegare il fenomeno immaginate che un gruppo di cultisti cominci a distribuire in tutta la città volantini che annunciano l’Apocalisse per “giovedì prossimo in serata”.

Passano quindi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mattina a fermare tutti i passanti annunciando l’Apocalisse, distribuendo volantini che descrivono l’arrivo dell’Apocalisse (molti dei quali finiranno cestinati) e inondando le caselle postali di tutto il paese degli stessi volantini cestinati.

Arrivati a venerdì mattina qualcuno chiederà al culto la prova dell’Apocalisse. I cultisti risponderanno

“Ma non avete visto i volantini? In casa non avete almeno un parente che ha sentito parlare di persona di questa Apocalisse? Ovviamente l’Apocalisse è successa, ma voi siete pecore della casta e i poteri forti non cielodikeno e voi ci credete, bugiardiiih!”

La “programmazione neurolinguistica” funziona allo stesso identico modo.

Decessi improvvisi sono sempre avvenuti, e ogni tentativo novax di tirare in mezzo enti di statistica, come in Italia l’ISTAT, è risultato nel venire pubblicamente sbugiardati salvo poi tornare alla carica come un esercito di “Ercolini Sempre in Piedi”, rialzandosi per urlare che sì, “Abbiamo ragione noi ma i Poteri Forti hanno cambiato i dati per spu**anarci”.

Quindi succede che ogni volta che gruppi di novax postano qualcosa sulle “morti improvvise” e sugli “eventi avversi” qualcun altro ne scriverà su Google. O loro stessi sui citati canali o noi fact checker per dimostrare il falso.

La prova?

Le ricerche su Google esistono, ma molte riguardano materiale prodotto dagli stessi novax, o la loro ovvia smentita

Tra cui recensioni di “Died Suddenly”, film novax che come abbiamo visto contiene contenuti precedenti all’esistenza di COVID 19 falsamente attribuiti ai vaccini sin dal trailer.

Sostanzialmente, ai novax è stata chiesta una prova, e loro hanno collettivamente presentato un quaderno imbrattato dai loro scarabocchi col titolo “Grande rivista scientifica dei superfighi che ci diamo ragione da soli”.

Altre modalità di Programmazione Neurolinguistica si basano ad esempio su inondare i sistemi deputati alla farmacovigilanza di segnalazioni per poi riportarne il numero senza tenere conto di quelle effettivamente reali o pubblicare i dati di “Riviste Predatorie”, “riviste scientifiche” pronte a pubblicare qualsiasi cosa per un po’ di danaro, compreso uno studio scientifico che dimostra come i Pokemon possono contagiare gli esseri umani con COVID19.

