Scatenato Enrico Montesano su green pass, boicottaggio Rai e banche: “Devono schiattare”

Ha creato confusione, in queste ore, il duro sfogo di Enrico Montesano. Dopo aver sposato in pieno le parole di Francesca Donato sui vaccini, nonostante le inesattezze di quest’ultima che abbiamo prontamente trattato sul nostro sito, bisogna prendere atto di un’ulteriore uscita da parte dell’attore.

Pur non volendo essere definito “no vax“, infatti, le sue dichiarazioni totalmente avverse al green pass hanno da sempre dato ossigeno puro a coloro che sono contrari alla vaccinazione Covid. Oggi, nel dettaglio, un intervento sul green pass, ma anche una sorta di boicottaggio contro Rai, giornali e banche.

Sfogo di Enrico Montesano su green pass, Rai e banche

Le sue uscite odierne, dunque, rappresentano l’ennesimo spot contro il green pass. Tra un contenuto e l’altro ricondiviso, con cui l’obiettivo implicito sembra essere quello di allontanare le persone da vaccini (queste, almeno, le accuse che gli vengono rivolte da diversi utenti), c’è un aspetto da chiarire. Lo spezzone della sua lettera pubblica non lo troverete nella pagina Facebook ufficiale, in quanto Enrico Montesano oggi 26 novembre ha deciso di affidare il tutto ad Adnkronos. Lo conferma anche Repubblica, che riporta alcuni frammenti dell’intervento:

“Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti. Non consumare, non seguire più programmi. Niente più uso della carta di credito e/o bancomat, niente consumi superflui, non ricorrere alle multinazionali tipo Amazon, niente acquisti nei centri commerciai Devono schiattare: governo, giornali e tv, senza risorse e senza ascolti! Da oggi si comincia”.

Il fatto che le parole di Enrico Montesano non fossero disponibili sui social ha fatto credere a qualcuno che potesse trattarsi di una bufala. Invece no, l’attore ha deciso di sbilanciarsi duramente contro giornali, Rai e banche, citando addirittura Amazon. Dichiarazioni sopra le righe, anche per gli standard avuti dall’attore romano nel corso degli ultimi mesi, che probabilmente scateneranno reazioni opposte sui social.

Del resto, da tempo le affermazioni di Enrico Montesano sono divisive ed è altamente probabile che in questa circostanza la sua presa di posizione contro il green pass, arrivando a menzionare anche RAI e Amazon, possa accentuare lo scontro.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.