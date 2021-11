Enrico Montesano rilancia l’intervento di Francesca Donato pieno di bufale sui vaccini

Ci ha pensato Enrico Montesano, in queste ore, ha rilanciare il video che ci mostra l’intervento di Francesca Donato al Parlamento europeo, in merito alla questione vaccini. Una sorta di alleanza a distanza per l’attore, come quella che lo ha visto protagonista di recente in merito all’appello lanciato anche a Gianluigi Paragone, che a conti fatti presenta molti elementi che lasciano scettici. L’ennesimo controsenso da parte di chi vuole definirsi “free vax“, in nome della libertà di scegliere, ma puntualmente alimenta disinformazione sui prodotti attualmente in circolazione.

Le bufale di Francesca Donato sui vaccini riprese da Enrico Montesano

Andiamo con ordine, perché affermare che Enrico Montesano ricondivida il video di Francesca Donato, alimentando svariate fake news, richiede necessariamente il nostro intervento. Ad esempio, l’ex esponente della Lega nel suo intervento ha rilanciato la storia di migliaia di eventi avversi successivi al vaccino. Oggi, come a settembre, sarebbe necessaria la replica che arrivò a questo personaggio politico da Sileri. Ne abbiamo parlato a suo tempo con un approfondimento.

In pratica, Francesca Donato si ostina a parlare di “migliaia di eventi avversi ogni giorno”, quando il rapporto AIFA a partire da pagina 11 menzioni invece “sospette reazioni avverse“. Non un dettaglio, senza contare che la quasi totalità di questi eventi ricade sotto la voce degli eventi poco significativi. Come qualche linea di febbre post vaccinazione, oppure ritrovarsi con il braccio indolenzito per qualche ora. Aspetto forse ignorato anche da Enrico Montesano.

Inutile dire che secondo Francesca Donato si parli di vaccini sperimentali. Concetto sostenuto a più riprese dallo stesso Enrico Montesano e smentito in ogni sede dalla comunità scientifica. Persino Mario Giordano, accusato di dare troppo spazio alla disinformazione NoVax nella sua trasmissione “Fuori dal coro“, in settimana ha smentito in modo secco Carlo Freccero che ha provato ad alimentare la solita bufala in diretta tv.

