Opentomeraviglia usa traduzioni a mezzo AI e Brindisi diventa Toast. Sì, lo sappiamo. Ci eravamo lasciati l’ultima volta assicurandoci che non saremmo più tornati sulle mille magagne di “VenereItalia23”, la Virtual Influencer che sembra ormai sbucata da una commedia comica di Sandra Bullock nel ruolo dell’adorabile sciocchina che continua a seminare disastri sul posto di lavoro.

Ma ora siamo all’episodio crossover della saga: quando gli infiniti guai di una campagna promozionale partita male e continuata peggio si uniscono alle magagne del feticcio del’Intelligenza Artificiale che sembra aver contagiato l’intera popolazione italiana, i guai si moltiplicano.

L’indecenza si fa scienza, e senza alcuna decenza.

Abbiamo così raccolto e riscontrato la denuncia del Fatto Quotidiano, facendo un giro sul portale ma non in lingua Italiana, ma in lingua tedesca.

Il portale sarebbe infatti “Multi 5” come i videogames e i prodotti di intrattenimento più venduti, ovvero con cinque lingue europee diffuse: il citato Tedesco, Inglese, Italiano, Spagnolo ma manca il Francese e non sappiamo il perché.

Forse la compagnia di traduzione automatica a cui si sono affidati non offriva il servizio, forse insinua maliziosamente il Fatto Quotidiano gli screzi con Macron hanno coinvolto la battagliera VenereItalia23, che nei capitoli precedenti della saga abbiamo già visto pronta a riconquistare l’Istria in un nuovo Irredentismo.

Opentomeraviglia usa traduzioni a mezzo AI: Brindisi diventa Toast

Ma quello che è stato tradotto fa la differenza.

Il servizio di traduzione passa da Almawave, società leader nel settore dell’intelligenza artificiale legata alla linguistica. Sostanzialmente, servizi di traduzione automatizzata mediante AI.

Che nei testi, va detto, fa un ottimo lavoro. Il problema sono i toponimi.

Abbiamo già visto che il sito Internet italia.it presenta diverse magagne: foto a risoluzione ridotta causa invio mediante WhatsApp e “raddrizzate” nelle cornici a colpi di “batti sul tasto invio” e account social scippati (cui aggiungere lo sbarco involontario nel Fediverso): si aggiunge a tutto questo il fatto che chi ha incorporato gli script di traduzione automatica si è scordato che i toponimi sono intraducibili.

Siamo così entrati in un bizzarro mondo tipo Alice nel Paese delle Meraviglie dove cercando la città di “Garderobe” (guardaroba in Tedesco)

Possiamo scoprire le meraviglie dello “storico borgo di Camerino”

O quantomeno, come viene descritto nella scheda storiografica dopo essere stato ribattezzato “Guardaroba”.

Basta poi spostarsi in Toscana per imbattersi nel ridente borgo di Rasen, che per gli amici dovrebbe essere “Prato”.

Va da sé che “Rasen” è il termine teutonico per il praticello sotto casa.

Cominciando l’allucinato viaggio dell’equivalente linguistico del viaggiare in una landa creata senza supervisione umana da Midjourney, nota AI per la creazione di foto realistiche “più vere del vero” che però difetta nel creare mani e occhi verosimili.

Il nostro viaggio in una Italia tradotta dall’AI ci porta dunque nei sobborghi di Hundert, la città di Cento ma tradotta coi numerali tedeschi. Un piccolo sforzo di fantasia e VenereItalia23 ci porterà tutti assieme a vedere Leistung, luogo dove la città di Potenza si incrocia con la Volontà di Potenza di Arthur Schopenhauer.

Per poi tutti assieme salire le Treppe le “Scalinate” che ovviamente traducono Scalea per poi riposarsi restando Stillstand immobili a Fermo.

A pensarci sarebbe anche una cosa molto lirica, quasi poetica. Un luogo dello spirito e del pensiero ancor più che luogo fisico.

Se non fosse che stiamo parlando dell’Italia, e l’obiettivo non era viaggiare tra le Città Invisibili di Italo Calvino, ma promuovere il turismo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.