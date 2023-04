Open to Meraviglia: i guai di VenereItalia23 in sole 24 ore (feat. OnlyFans)

Open to Meraviglia, ovvero tutti i guai di VenereItalia23 in sole 24 ore. Se la “Virtual Influencer” (termine che ricordiamo, già contrasta con le linee guida del governo sull’uso della lingua Italiana nella comunicazione…) fosse una persona reale ed esistente, diciamolo pure, avrebbe perso il lavoro ancora prima di cominciarlo.

Siamo ad un pasticcio assoluto e totale, che ha attirato sulla “eterna trentenne” (come si descrive nel suo video introduttivo) l’ilarità della Rete e del pubblico di riferimento, cementando “Open to Meraviglia” come l’erede spirituale di “Very Bello”, la fallimentare iniziativa del governo precedente.

Open to Meraviglia: tutti i guai di VenereItalia23 in sole 24 ore

In sole 24 ore infatti “Venere Italia” è riuscita a dare una lunga serie di prove di mancanza di professionalismo, gestione imperfetta della sua vita professionale e sbarcare su Only Fans.

Ma andiamo con ordine.

I guai del sito Internet e del “domicilio virtuale”

Italia.it avrebbe dovuto essere il portale con cui “VenereItalia23” avrebbe dovuto presentarsi al mondo. Portale basato su foto trasferite con WhatsApp e ricaricate senza neppure la cortesia di rinominarle per nascondere la magagna.

Il che è il meno, date una serie di idiosincrasie nel portale stesso che si traducono in potenziali deficit sulle policy di sicurezza, lamentate da tecnici nelle discussioni social al riguardo come latrici di ulteriori problemi a venire.

Peraltro, il dominio “principale” è come abbiamo visto “italia.it”. Ma nel video introduttivo in cui “VenereItalia23” si presenta al mondo con la vocina acuta da V-Tuber, “idol virtuale”, influencer a 64 bit, diva del Tubo, la stessa esclama con una risatina sullo sfondo di un remix pop-discotecaro de “La Primavera” di Vivaldi che su “Instagram, Linkedin e tutti i social il suo account sarà venereitalia23“

Peccato che VenereItalia23, o meglio il team creativo alle sue spalle si sia del tutto dimenticato di far corrispondere a tale petizione di principio dei fatti.

Nel giro di sole 24 ore qualcun altro ha provveduto, così VenereItalia23 si ritrova account parodia su YouTube, Twitter e persino un account OnlyFans attivo ancorché vuoto.

Lo stesso portale opentomeraviglia.it è stato celermente acquistato da terzi, tra cui un account Facebook rispondente al nickname Bob K. Palmer che, dopo una breve provocazione, ha dichiarato l’intenzione se l’acquisizione andrà in porto di dedicarlo non a parodie e scherzi, ma alla pagina “Mi Riconosci?”, dedicata alla richiesta di condizioni migliori per i precari e i sottopagati dell’industria del turismo Italiano.

AGGIORNAMENTO: Purtroppo per la sua iniziativa a favore dei precari, scopriamo che Bob Palmer ha perso la corsa per il sito, vinta da una azienda di Marketing. Comunque un cattivo segnale per “VenereItalia23”.

Volto di virtual Influencer, corpo e sfondi stock

Come alcuni utenti hanno fatto notare, anche il mistero dello strano incarnato della Venere, che la rende più simile ad un incrocio tra un cartonato e la Barbie Raperonzolo dei cartoni animati dedicati alla celebre bambola si spiega con l’assemblaggio di più foto.

Il volto (peraltro ridisegnato per introdurre nastrini colorati e trucco da influencer) della Venere di Botticelli risulta incollato sui corpi di fotomodelle prese da raccolte di immagini stock, con l’incarnato delle due parti “pareggiato”.

Anche gli sfondi vengono dalla raccolta stock di Adobe. Peraltro non esenti da critiche per l’accusa social di aver usato la foto di Piazza S. Marco di un fotografo americano in una celebrazione dell’orgoglio italiano.

Il che diciamolo sarebbe il meno, se non fosse lo sconcertante effetto di “testa incollata” che è stato dimostrato avrebbe potuto essere evitato ridisegnando corpo e viso insieme o scegliendo modelle

Come nel caso, visto nel precedente articolo, del divulgatore e tecnico Matteo Flora che ha ottenuto risultati meno “assemblati” facendo ridisegnare tutto da Midjourney e ChatGPT4.

Le accuse e la stroncatura della Collega più Illustre: Chiara Ferragni

Stravaganze della Rete, una delle persone più critiche verso VenereItalia23 è proprio la donna alla quale è stata più volte paragonata: l’Influencer (questa volta reale) Chiara Ferragni.

La quale nelle sue storie Instagram ha dapprima pubblicato uno scatto rivendicando e raffrontando le somiglianze tra lo scatto di VenereItalia23 che mangia la pizza ed un suo scatto destinato “ad una campagna promozionale del 2020”, per poi alzare il tiro offrendo la screenshot di un articolo che definisce la “collega virtuale” (tramite la critica alla sua campagna promozionale) come

lo specchio di un’Italia che non esiste, anacronistica, frutto della visione periferica che hanno i politici dall’alto delle loro poltrone nel tentativo di dialogare con una generazione che chiaramente non conoscono.

VenereItalia23 si sveglia quindi brutalmente stroncata dalla donna che nell’immaginario collettivo è la sua prima fonte di ispirazione, come in quelle sitcom un po’ scontate dove la protagonista femminile incontra il suo idolo nella moda e lei la butta fuori a pedate dichiarando che non sarà mai famosa e adeguata al mondo del fashion.

Stroncatura che come abbiamo già visto segue quella di Sgarbi e della maggioranza del Popolo della Rete che VenereItalia23 avrebbe dovuto conquistare.

E tutto questo solo nelle prime 24 ore. Se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che i guai di VenereItalia23 in sole 24 ore ci lasciano, davvero, “open to meraviglia”

