ChatGPT inaccessibile in Italia a seguito del provvedimento del Garante

ChatGPT inaccessibile in Italia a seguito del provvedimento del Garante: questa la sorpresa che molti utenti affezionati hanno incontrato, anche se con un messaggio scarno e tecnico che, apparentemente, non contiene collegamento diretto con gli eventi di cronaca che l’hanno generato.

Il che non significa un addio per sempre, ma temporaneo, legato cioè alla lista di aggiustamenti che il Garante ha richiesto.

ChatGPT inaccessibile in Italia a seguito del provvedimento del Garante

Ne ricordiamo brevissimamente il loro numero, riportato qui: sostanzialmente a OpenAI viene richiesto di assicurarsi che gli infratredicenni non possano accedere a ChatGPT semplicemente “barando” sulla loro età e che il trattamento dei dati raccolti ottenuti dalle interazioni con gli utenti sia effettuato coi crismi del caso.

Come la minaccia di chiusura di TikTok in caso di mancata ottemperanza non ha comportato la sparizione del social, la gestione di ChatGPT si sta semplicemente premurando di ottemperare.

Nel frattempo, come si evidenzia dal messaggio di errore, le classi di indirizzi IP, ovvero i computer connessi da provider Italiani non potranno accedere all’Intelligenza Artificiale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.