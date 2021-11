Novax minaccia moglie a Torino: denunciato per maltrattamenti in famiglia

Novax minaccia moglie a Torino: purtroppo un esito della costante e montante campagna di odio che abbiamo visto in questi giorni. Provenire dai novax contro i vaccinati, descritti da loro come punturati, collaborazionisti, pecore, spesso minacciati e derisi.

Abbiamo visto un avvocato minacciato e con la macchina vandalizzata per aver osato assistere minori che volevano immunizzarsi. Ci è toccato assistere allo spettacolo di una dottoressa aggredita e mandata in ospedale col naso rotto per aver osato contraddire dei novax di ritorno da una manifestazione.

In archivio abbiamo articoli su mezzi ospedalieri vandalizzati con opera rivendicata da novax.

E l’odio puro e tossico che rovesciano sui punturati travolge e colpisce anche i rapporti sociali: ci è stata segnalata una screen di novax che fieri, rivendicano il diritto e dovere di evitare di avere rapporti sentimentali e sessuali con gli odiati “punturati”, in una sorta di apartheid vaccinale dove i “Punturati” vengono definiti come degli infetti da evitare.

Memorizzate quest’ultimo punto: è importante.

Novax minaccia moglie a Torino: denunciato per maltrattamenti in famiglia

Ci spostiamo ora a Torino: nel quartiere Mirafiori un novax decide di licenziarsi dal posto di lavoro pur di non unirsi al numero dei “punturati”.

Ma la storia non finisce qui: sapendo che invece la moglie si era regolarmente vaccinata e aveva intenzione di fare lo stesso per suo figlio, secondo quanto raccontato agli inquirenti, comincia ad aggredirla verbalmente in modo costante e ripetuto, arrivando alla minaccia di rinchiuderla in casa vita natural durante.

La moglie ha così convocato le autorità: per tutta risposta l’uomo ha minacciato di dare fuoco alla casa.

Nei suoi confronti ora pendono denuncia e allontanamento di urgenza dal tetto coniugale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.