Avvocato assiste minori che vogliono immunizzarsi contro genitori novax e diventa vittima di vandalismo. Questo quel genere di notizia che dimostra che, per quanto spesso possano dichiarare il contrario non sono i media e i professionisti legali a “suscitare odio verso i novax”, ma sono i novax stessi a cercare più volte lo scontro aperto.

Spesso le loro minacce restano nelle chat su Telegram, dove si scambiano indirizzi, nomi e cognomi di persone da minacciare e molestare con inviti a riprendere le loro gesta per il sollazzo del gruppo.

A volte vengono intercettati e scoperti mentre pianificano azioni ben poco edificanti. Talvolta però le loro parole ebbre di violenza si traducono in azioni, e scopriamo che un centro vaccinale ha rischiato di essere colpito da bottiglie molotov, o che un medico è stato inseguito e minacciato in vari modi.

Oppure scopriamo che un avvocato ha visto la sua macchina vandalizzata, con tanto di apposizione di un biglietto di rivendicazione dell’attacco e minaccia aperta.

Parliamo di Gianni Baldini, avvocato toscano che ha prestato la sua opera ai minori che, desiderosi di vaccinarsi, si trovano a scontrarsi con l’opposizione dei loro genitori. Spesso vittime della propaganda novax (come il 56enne morto nel Pavese dopo aver rifiutato la vaccinazione e le cure ospedaliere) che seguendo le chimere dei social coinvolgono i loro figli nella disinformazione.

Giovani che sono maggiormente ricettivi alla campagna vaccinale ed alle minime cautele di contrasto al COVID19, ma spesso di trovano in trappola.

Trappola dalla quale l’Avvocato Baldini, con serietà professionale e contegno li aiuta ad uscire.

Evidentemente quella frangia rissosa e violenta dei novax che abbiamo purtroppo imparato a conoscere ha deciso di considerare l’opera meritoria del professionista come un affronto.

Un affronto da pagarsi con l’intimidazione e la violenza: la sua auto è stata vandalizzata con un volantino che fa presagire che nella loro mente ci sarà un seguito.

Seguito che cozza col fatto che gli autorivendicati novax (nello sguaiato bigliettino è evidente il riferimento all’antivaccinismo) hanno agito in un parcheggio presidiato da telecamere.

“Una cosa molto spiacevole dal contenuto intimidatorio che lascia veramente dispiaciuti. Comunque resto del parere che contro l’imbecillità e la violenza non esistono vaccini. Neppure sperimentali. Sono un uomo dall’animo sportivo, mi spiace di non avere l’assicurazione contro gli atti vandalici, quello sì. Spero che riescano a individuarli. Non temo per quel che è successo, ma se fossi in loro mi preoccuperei delle conseguenze legali quando li beccheranno”.