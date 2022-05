No, questa foto non ritrae militari ucraini che rubano lavatrici

Ci segnalano una foto di “militari ucraini che rubano lavatrici”.

Ovviamente si tratta di una fake news, ed una fake news di propagandistica risposta.

Il senso è che di fronte alle testimonianze di “bottini di guerra” e stupri che pervengono dall’Ucraina perpetrati ad opera di militari russi e affini, la propaganda ha due scelte possibili.

Negare le numerose testimonianze, o “ributtare la palla al centro” con fake news che accusano la controparte della stessa colpa.

Una teoria da cortile più che da informazione: “Sì, è vero, i miei sono cattivi e compiono diverse atrocità ma siccome lo fanno anche i vostri siamo pari”.

Teoria che, anche se fosse sostenuta da prove e fatti reali, sarebbe l’equivalente di dichiarare di poter andare in giro a rubare autoradio dopo aver assistito ad uno scippo. Un non sequitur, una fallacia della logica.

Ma anche così, siamo di fronte ad una fake news.

Possiamo porci preliminarmente una domanda: quando un furto non è un furto?

E la soluzione è quando stai portando via da un posto dove sei autorizzato ad entrare qualcosa che sei autorizzato a mettere al sicuro perché ti appartiene, o appartiene a qualcuno che ti ha chiesto di farlo.

Come ci confermano i colleghi di Facta, che hanno rintracciato la foto in una galleria di immagini, la foto è del fotografo Andrew Marienko, e ritrae:

Ukrainian servicemen carry a washing machine as they help to relocate goods from a destroyed by shelling market in Kharkiv, Ukraine, Tuesday, March 15, 2022. (AP Photo/Andrew Marienko)