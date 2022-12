Nessuna esclusione per Madame a Sanremo dopo l’inchiesta sui falsi vaccini, parla Amadeus

Madame a Sanremo ci sarà, parola di Amadeus. L’artista vicentina, infatti, è indagata per falso ideologico a seguito di un’inchiesta su false vaccinazioni per le quali è stata perseguita la dottoressa Daniela Grillone Teciou.

Il 2023 sarà l’anno del ritorno al Festival di Sanremo di Francesca Calearo – questo il nome di battesimo di Madame – e per questo, appresa la notizia delle indagini, l’opinione pubblica si è interrogata sulla sua possibilità di esclusione dalla gara. Nelle ultime ore Amadeus ha rotto il silenzio.

Nessuna esclusione per Madame a Sanremo, parla Amadeus

Martedì 27 dicembre Amadeus è stato ospite degli studi di RTL 102.5 per il programma The Flight, e inevitabilmente ha parlato del Festival di Sanremo. Durante il suo intervento ha commentato il caso Madame e ha risposto al grande dubbio sulla sua presenza in gara.

Dare un giudizio con il panettone in bocca ad una cosa cosi seria mi sembra poco serio. C’è un’indagine, finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente. Ad oggi è in gara. Sarebbe un vero peccato non sentirla la sua canzone di Sanremo.

La partecipazione di Madame a Sanremo, dunque, è confermata. La cantante vicentina partecipa con il brano Il Bene e il Male.

Il caso Madame

Nel febbraio 2022 la dottoressa Daniela Grillone Teciou, con studio a Vicenza, è finita agli arresti domiciliari con il sospetto di aver raggirato le norme sulla vaccinazione anti Covid.

Sostanzialmente, la dottoressa simulava la vaccinazione per i suoi pazienti per far ottenere loro il green pass. I pazienti nella sua lista erano circa 200, e negli ultimi giorni Il Giornale di Vicenza ha riportato che tra questi sarebbero emersi i nomi della tennista Camila Giorgi e della cantante Madame.

Le polemiche sul concerto di Capodanno

Le notizie sull’inchiesta che ha colpito anche Madame hanno generato non poco imbarazzo per la sua presenza al concertone di Capodanno organizzato dal Campidoglio al Circo Massimo.

Francesca Calearo fa parte della line up insieme a Elodie, Franco126 e Sangiovanni. Una volta pubblicate le notizie sulle indagini che la vedono coinvolta, tra i locali dell’amministrazione capitolina sono sorti i primi dubbi.

Tuttavia nelle ultime ore Alessandro Onorato, assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, ha fatto sapere tramite il suo staff che Madame salirà sul palco dello show Rome Restarts 2023.

Abbiamo appreso dell’indagine in corso dalla stampa. Non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito di Madame il cast artistico del concerto di Capodanno al Circo Massimo ‘Rome Restarts 2023’ non cambia. Ci auguriamo, ad ogni modo, che l’artista possa chiarire la sua posizione.

Per questo motivo l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato non nasconde il suo disappunto. In un post sulla sua pagina Facebook scrive:

Ho passato due anni a combattere il Covid-19.

Dopo la battaglia che abbiamo fatto, la vicenda della cantante Madame mi lascia esterrefatto. Se siamo riusciti a tornare a organizzare grandi eventi e concerti lo dobbiamo ai vaccini.

Auspico che, almeno dal palco del Circo Massimo, lanci un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini.

Mentre scriviamo, Madame non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

