Ci segnalano i nostri contatti due post pubblicati su X contro le sostenitrici di Kamala Harris con la testa rasata e la mascherina, il primo contente la descrizione del fenomeno e il secondo strali e l’invito ad abbandonare X.

I riferimenti sono alla polemica nata dall’abbandono di diverse personalità pubbliche e testate giornalistiche alla piattaforma di Musk, afflitta da noti problemi di moderazione e diffusione di contenuti controversi (giusto stamattina ci è stata segnalata una “spunta blu” che diffondeva un video propagandistico del Terzo Reich…) ed alla falsa teoria del complotto per cui “Le sostenitrici di Kamala Harris si sono rasati (sic!!!) la testa, hanno indossato dei braccialetti blu e indosseranno delle mascherine”

Le sostenitrici di Kamala Harris con la testa rasata e la mascherina sono una bufala creata con AI

Preliminarmente va rivelato che l’immagine usata per dimostrare la teoria del complotto è, non a caso, una creazione di Flux, il sistema di generazione di immagini AI integrato nel Grok usato da X al centro a sua volta di polemiche per l’assenza di moderazione.

Sostanzialmente, chiedendo a sistemi come quelli integrati con Canva di creare immagini verosimili di un VIP si riceverà un errore, ma con Flux puoi creare immagini come, ad esempio, le immagini di Trump salvatore di cani e gatti usate per diffondere la bufala degli immigrati haitiani mangiatori di animali domestici.

In questo caso l’origine è un account “spunta blu” (altra spina nel fianco della moderazione di X) intitolato iAnonPatriot, con riferimento alla teoria cospirativa di QAnon, un gruppo di “veri patrioti” agli ordini dell’elusivo “Patriota Q”, capo di tutte le spie del mondo e amico di Trump, con licenza di uccidere e pronto allo sterminio dei Dem allo scopo di sconfiggere i Poteri Forti cannibali che ottengono l’immortalità mangiando carne di bambino sulla pizza, sorta di allucinato superuomo che avrebbe sfidato tutti i seguaci delle Elite Mondialiste per poi essere sconfitto, sottomesso e ridotto alla fuga da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana e nel mondo di QAnon ultimo vero 007 rimasto incaricato dalla defunta Elisabetta II di sottomettere il Patriota.

L’account ha quindi creato col programma di AI messo a disposizione nel costo del canone da Elon Musk a tutti gli abbonati l’immagine in questione dichiarando che essa raffiguri “seguaci di Kamala Harris”, ottenendo seguito da tutti i seguaci della teoria cospirativa.

Gli elementi da cui è assemblata la teoria

La teoria è l’apparente assemblaggio di tutti i pregiudizi di MAGA e QAnon sulla “donna democratica”.

La testa rasata proviene da un movimento di protesta Sud Coreano di donne, il movimento 4B, che hanno organizzato un vero e proprio “sciopero del sesso” come la Lisistrata di Aristofane contro la società maschilista astenendosi anche dal trucco e dal rendersi attraenti per il maschio.

Una colpa gravissima per i gruppi MAGA e QAnon, declinati verso una società fortemente patriarcali e, almeno quanto a QAnon, nato tra le comunità incel di 4chan i maschi bianchi diseredati che accusano il femminile della loro solitudine dichiarando che il femminismo avrebbe concesso alle donne facoltà di scelta e quindi di non concedersi loro.

Altro elemento sono le mascherine, elemento “controidentitario” in quanto molti seguaci MAGA e QAnon hanno fatto dell’antivaccinismo e dell’antiscientismo, fino ad arrivare al rigetto delle nozioni più elementari di igiene e medicina una battaglia identitaria. Così identitaria da ritenere il consumo di latte crudo e non pastorizzato segno di identità della destra QAnon.

L’ultimo elemento sono i braccialetti blu, idea della TikToker libbylou per distinguere le elettrici dem criticata dalle stesse e, ovviamente, non creata da Kamala Harris.

La somma di questi tre elementi ha portato i creatori dell’idea a creare un golem di tutto quello che per loro è “una donna repellente”, ovvero una donna non attraente, che rifiuti di concedere loro rapporti sessuali, che ritenga valide le cognizioni scientifiche e che si identifichi come dem per tirarlo addosso alla controparte politica come un insulto.

Nell’ultimo post italiano compare un elemento extra: la teoria secondo cui i dem siano frequentatori dei festini orgiastici di Epstein e Puff Diddy, teoria più volte riscontrata falsa e che cerca di opporre l’immagine di una sinistra perversa e satanica contro una destra pronta ad imporre legge ed ordine, anche con la violenza.

Appare anche la teoria per cui la protesta verso X sia una “fuga” in quanto X sarebbe diventato dominio delle destre e dei seguaci di Trump con l’invito agli altri di abbandonare.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.