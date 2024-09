La tragicomica teoria del complotto di Trump che salva gatti e anatre dai migranti, con tanto di slop

La tragicomica teoria del complotto di Trump che salva gatti e anatre dai migranti sui nutre di Slop, contenuti a basso costo creati con AI, grazie anche all’interoperabilità di Flux con Grok (la soluzione AI di X), e si nutre dell’assurdo pregiudizio che diventa realtà alternativa.

Nell’allucinato mondo dei MAGA esiste un nuovo feticcio: dimenticate Hillary Clinton che mangia i bambini nella pizza per diventare immortale: adesso sono gli immigrati quelli dalle bizzarre abitudini alimentari, e Trump diventa un San Francesco postmoderno che salva i gattini dai migranti di Haiti.

Perché Haiti? Gran bella domanda, ma tutto nasce dalle solite “voci di corridoio non confermate” secondo cui “cittadini preoccupati”, non a caso col rosso dei MAGA indosso, riferiscono di aver a loro volta udito testimonianze indirette di “immigrati di Haiti” pronti a decapitare anatre dei parchi e rubare gatti per mangiarli.

“In risposta alle recenti voci che dichiarano presente attività criminale da parte della popolazione migrante nella nostra città, desideriamo chiarire che non ci sono stati report credibili o comprovati di animali domestici danneggiati, feriti o abusati da individui all’interno della comunità degli immigrati”

Le autorità della città di Springfield in Ohio hanno replicato alla stampa.

“Io ritengo sia una cosa triste che ci siano persone che ricorrono a tutto questo per spargere odio e paura”,

ha dichiarato il vicedirettore del reparto di pubblica sicurezza Jason Via

“Riceviamo denunce relative ad Haitiani che uccisono anatre nei parchi o chhe mangiano verdura davanti al reparto verdure. E non abbiamo visto niente di tutto questo, è frustrante. Come collettività, non è utile mentre cerchiamo di andare avanti”.

L’unica testimonianza è peraltro un falso

Entrano nell’agone delle illustri “spunte blu”, peraltro retwittate come confermato da Snopes dall’attore Kevin Sorbo, ex Hercules televisivo pubblicamente rampognato da Lucy Lawless, attrice ed ex Xena televisiva, nella fiction rivale diventata alleata di Hercules ed ora pronta a bastonare i suoi contenuti filotrumpiani e a favore di ogni teoria del complotto QAnon, pronte a raccontare l’unico caso confermato di donna di Haiti mangiatrice di gatti.

Che, sorpresa, scopriamo essere una cittadina americana, neppure di Springfield, con una pregressa storia di criminalità e in questo caso crudeltà e violenze contro animali non motivati da scopi mangerecci.

Eppure questo ha provocato il moltiplicarsi di creazioni con AI, con tanto di Alex Jones, Trumpiano peraltro condannato per aver negato i fatti di Sandy Hooks pronto a condividere intere gallerie video dedicate alle bizzarre creazioni.

