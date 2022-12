Laura Boldrini sul Natale: “Festeggiarlo nelle scuole è sbagliato”, il ritorno di una vecchia bufala

Quando si approssimano le feste di fine dicembre ritornano tante bufale, una di queste è quella su Laura Boldrini e il Natale.

All’ex presidente della Camera è stata attribuita nuovamente un’affermazione secondo la quale festeggiare il Natale nelle scuole è sbagliato.

La frase attribuita a Laura Boldrini sul Natale

L’immagine riporta il seguente testo:

“Festeggiare il Natale nelle scuole è sbagliato” – Laura Boldrini

Il post si presenta nella classica formula “immagine + testo” su cui Bufale.net ha pubblicato una guida e un editoriale.

Il ritorno di una vecchia bufala

In tempi non troppo remoti Laura Boldrini è stata uno dei bersagli principali delle bufale. La stessa frase, infatti, le è stata attribuita anche nel nel 2019 ma i primi momenti in cui abbiamo incontrato questo contenuto nelle nostre bacheche risalgono al 2014.

Un precedente risaliva piuttosto al 2012, quando la dirigente scolastica di una scuola di Caorso aveva sconsigliato l’installazione di presepi all’interno dell’Istituto per promuovere la multiculturalità, precisando:

È stato proprio il collegio a suggerire iniziative sulla multiculturalità. Ho dato indicazione di evitare riferi­menti religiosi per concentrar­si su temi universali come l’ami­cizia e la fratellanza.

Tuttavia, nel 2018 la stessa bufala è stata attribuita a Roberto Fico.

Conclusioni

Laura Boldrini non ha mai detto che sia sbagliato festeggiare il Natale nelle scuole.

