La preside cacciata per il David ricevuta a Firenze con grandi onori: alla fine la brutta storia di bigottismo e pruriti di censura che ha coinvolto la ex preside americana Hope Carrasquilla ha avuto la sua catarsi.

Ma cominciamo con ordine raccontando la storia dal principio, come con tutti i brutti romanzi.

Riassunto delle puntate precedenti

Nell’America assediata da un lato dalla “cancel culture” che propone il boicottaggio massiccio e la cancellazione di tutto quello che è percepito come nocivo e dall’altro dal bigottismo assoluto di luoghi dove il rigetto per la sessualità arriva fino ad impedire ogni intervento scolastico nell’educazione sessuale, una preside di un liceo della Florida ha organizzato una lezione per vedere il David di Michelangelo.

Mal gliene incolse: in una Florida dove l’educazione sessuale viene percepita come cavallo di Troia per portare l’ideologia “Gender” e altri fantasmi puritani, una catena di proteste di “genitori informati” che avrebbero voluto essere “informati e coinvolti” nella visione del terrificante uomo nudo ciò ha portato ad una catena di eventi che ha messo la Tarrasquilla dinanzi ad un ultimatum.

Andarsene o essere sottoposta ad un procedimento disciplinare dopo il quale le sarebbe stato imposto di andar via.

“Il problema ha due aspetti: tre genitori erano preoccupati del fatto che questa lezione fosse stata svolta. A quel punto io e l’insegnante d’arte abbiamo deciso di chiamarli, ci sarebbe dovuta essere una lettera che avrebbe dovuto informarli di questa lezione. Il nodo della questione è che questa lettera non è stata inviata in tempo, e avrebbe dovuto informarli del tipo di arte che gli studenti avrebbero visto durante la lezione. Il presidente del consiglio scolastico si è rammaricato del fatto che non fosse stata inviata questa lettera, anche perché nell’anno ci sono state diverse questioni che hanno agitato i genitori, questa era una delle tante lettere che avrebbero dovuto essere inviate”.

Ha riassunto il prologo, da cui il descritto epilogo, l’interessata.

Ma l’epilogo ha avuto poi una catarsi, un risarcimento: la preside Carrasquilla ha potuto essere ricevuta a Firenze, per ricevere onori e una pergamena.

Riporta il portale del Comune di Firenze che detti onori sono stati consegnati “per il suo impegno nell’educazione delle giovani generazioni alla bellezza e all’armonia attraverso l’arte” è stata consegnata dal Sindaco Dario Nardella a Hope Carrasquilla, ex Preside della Tallhassee Classical School della Florida licenziata dopo una lezione di storia dell’arte durante la quale è stato mostrato il David di Michelangelo giudicato “pornografico” da alcuni genitori.

La pergamena, firmata dal sindaco a nome della Città di Firenze, è stata consegnata al termine di un incontro moderato dal giornalista Gerardo Greco che si è svolto stamattina nella sala degli Elementi a Palazzo Vecchio a cui hanno partecipato, oltre al Sindaco, Simonetta Brandolini D’Adda, presidente di Friends of Florence che ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa, e Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle arti del disegno.

E non è l’unica buona notizia per la professoressa Carrasquilla: due giorni dopo la sua cacciata un nuovo istituto le ha offerto un lavoro come consulente, questa volta potendo liberamente parlare delle bellezze del turismo italiano.

Del resto, come la stessa Carrasquilla ritorna, l’ultima volta che in Europa qualcuno ha deciso quali libri leggere e quali bruciare non è finita bene.

Tra rigurgiti puritani che anche da noi portano ad assalti alla diligenza contro statue “troppo prosperose” e le travagliate vicende del nostro “portale per il turismo Open to Meraviglia” abbiamo l’occasione di portare la luce dell’Arte nel mondo.

Sperando di non trovarci nello scenario vissuto dalla professoressa Carrasquilla anche da noi.

