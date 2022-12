La frase di Gandhi sui cristiani non ha alcuna fonte: “Mi piace il vostro Cristo, non mi piacciono i vostri cristiani”

Ciclicamente sui social ritorna una citazione di Gandhi sui cristiani. Parliamo di un virgolettato molto breve che in Italia viene riportato dal sito Aphorismos e sulla pagina Facebook Usa il cuore.

Chi posta questa citazione non cita la fonte, un fenomeno oltremodo diffuso sui social come nel caso di Albert Einstein e la “teoria dell’amore”.

La frase attribuita a Gandhi sui cristiani

La citazione di Mahatma Gandhi sui cristiani si presenta in questo modo:

Mi piace il vostro Cristo, non mi piacciono i vostri cristiani. I vostri cristiani sono così diversi dal vostro Cristo.

(Mahatma Gandhi)

Il rapporto e i pensieri di Mahatma Gandi con e sul cristianesimo non sono un mistero, e l’argomento è stato trattato nel libro Le mie parole ai Cristiani – Mostratemi il Dio che vive oggi. Questo virgolettato, tuttavia, circola sui social in diverse lingue come sottolineano i colleghi statunitensi di Snopes nel loro articolo.

Le fonti

Gizmodo nel 2015 ha liquidato questo virgolettato come “totally fake” (“totalmente falso”) insieme ad altre sei citazioni attribuite al leader della disobbedienza civile.

Piuttosto, sempre secondo Gizmodo, una frase simile fu pronunciata da Bara Dada, fratello di Rabindranath Tagore – il primo a chiamare Gandhi “Mahatma” – negli anni ’20, e l’argomento è oggetto di discussione sul forum Skeptics. Lo scetticismo arriva anche dal sito Christian Podcast Central.

In ogni caso, i siti appena citati non confermano che l’attribuzione di Gandhi sui cristiani sia autentica. I colleghi di Snopes scrivono che nel 1927 JH Holmes, professore di filosofia dello Swarthmore College, rilasciò un’intervista (qui) per l’Harvard Crimson, giornale dell’Università di Harvard. All’interno leggiamo:

“Mi piace il vostro Cristo, ma non il vostro cristianesimo”. In queste parole del Mahatma Gandhi, il Dr. JH Holmes ha riassunto il punto di vista del cristianesimo del leader indiano.

Siamo dunque di fronte a una parafrasi, se vogliamo, ma non di fronte a una citazione riportata fedelmente. Holmes, scrive il Crimson, “ha avuto diverse opportunità di conversare con Gandhi”. JH Holmes potrebbe dunque aver riportato un riassunto del pensiero di Gandhi sui cristiani, ma non è possibile conoscere cosa disse veramente il Mahatma.

Conclusioni

La frase di Gandhi sui cristiani non è confortata da alcuna fonte.

