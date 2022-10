La teoria dell’amore di Einstein in una lettera alla figlia Lieserl è un falso

Una dolcissima lettera che contiene la teoria dell’amore di Einstein circola da anni, e ciclicamente si ripresenta sui social. Di questo contenuto ci siamo occupati nel 2014 proprio a seguito delle continue condivisioni su Facebook.

Secondo la narrazione, Albert Einstein avrebbe scritto questa lettera piena di affetto e passione alla figlia Lieserl, ma in nessuna occasione viene citata la fonte. Di fatto, la teoria dell’amore di Einstein viene proposta sui social nella formula immagine+testo oppure in blog personali, come in questo caso.

La teoria dell’amore di Einstein in una lettera alla figlia Lieserl

Post e articoli su blog si presentano come un testo accompagnato da una foto in cui vediamo Einstein in compagnia di una ragazzina, indicata orientativamente come la figlia Lieserl. Ecco il contenuto:

Quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi capirono,

e anche quello che rivelerò a te ora,

perché tu lo trasmetta all’umanità,

si scontrerà con l’incomprensione e i pregiudizi del mondo.

Comunque ti chiedo che tu lo custodisca per

tutto il tempo necessario, anni, decenni,

fino a quando la società sarà progredita abbastanza

per accettare quel che ti spiego qui di seguito.

Vi è una forza estremamente potente per la quale

la scienza finora non ha trovato una spiegazione formale.

E’ una forza che co022mprende e gestisce tutte le altre,

ed è anche dietro qualsiasi fenomeno

che opera nell’universo e che non è stato ancora individuato da noi.

Questa forza universale è l’amore.

Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria unificata dell’universo, dimenticarono la più invisibile e potente delle forze.

L’amore è luce, visto che illumina chi lo dà e chi lo riceve.

L’amore è gravità, perché fa in modo che alcune persone si sentano attratte da altre. L’amore è potenza, perché moltiplica

il meglio che è in noi, e permette che l’umanità non si estingua nel suo cieco egoismo. l’amore svela e rivela. per amore si vive e si muore.

Questa forza spiega il tutto e dà un senso maiuscolo alla vita.

Questa è la variabile che abbiamo ignorato per troppo tempo,

forse perché l’amore ci fa paura, visto che è l’unica energia dell’universo che l’uomo non ha imparato a manovrare a suo piacimento.

Per dare visibilità all’amore, ho fatto una semplice sostituzione nella mia più celebre equazione.

Se invece di e = mc2 accettiamo che l’energia per guarire il mondo

può essere ottenuta attraverso l’amore moltiplicato per la velocità della luce al quadrato, giungeremo alla conclusione che l’amore è la forza più potente che esista, perché non ha limiti. Dopo il fallimento dell’umanità nell’uso e il controllo delle altre forze dell’universo, che si sono rivolte contro di noi, è arrivato il momento di nutrirci di un altro tipo di energia.

Se vogliamo che la nostra specie sopravviva, se vogliamo trovare un significato alla vita, se vogliamo salvare il mondo e ogni essere senziente che lo abita, l’amore è l’unica e l’ultima risposta.

Forse non siamo ancora pronti per fabbricare una bomba d’amore,

un artefatto abbastanza potente da distruggere tutto l’odio,

l’egoismo e l’avidità che affliggono il pianeta.

Tuttavia, ogni individuo porta in sé un piccolo ma potente generatore d’amore la cui energia aspetta solo di essere rilasciata.

Quando impareremo a dare e ricevere questa energia universale, lieserl cara, vedremo come l’amore vince tutto, trascende tutto e può tutto, perché l’amore è la quintessenza della vita.

Sono profondamente dispiaciuto di non averti potuto esprimere

ciò che contiene il mio cuore, che per tutta la mia vita ha battuto silenziosamente per te.

Forse è troppo tardi per chiedere scusa, ma siccome il tempo è relativo,

ho bisogno di dirti che ti amo e che grazie a te sono arrivato all’ultima risposta.

Tuo padre Albert Einstein

La lettera è assente negli archivi

Come Bufale.net dimostrava nel 2014, di questa lettera non esiste traccia negli archivi del noto fisico. Archivi, questi, che sono custoditi presso l’Università Ebraica di Gerusalemme e che sono consultabili a questo indirizzo.

I colleghi di Maldita.es hanno contattato l’Università per avere chiarimenti e hanno ottenuto questa risposta: “The letter you are reffering is not authentic and therefore a hoax“. La lettera “non è autentica” ed è dunque una “bufala”.

Nella storia degli archivi dell’Università di Gerusalemme, inoltre, leggiamo che Einstein “non ha fatto alcun tentativo di preservare le sue carte prima del 1919” e che le sue corrispondenze furono raccolte dai suoi familiari – alcuni documenti furono distrutti prima dell’arrivo dei nazisti – fino al 1982, quando furono consegnate all’Università Ebraica di Gerusalemme.

Facciamo notare che secondo alcune versioni della teoria dell’amore di Einstein comparse su social e blog, la lettera alla figlia Lieserl sarebbe stata donata dalla stessa figlia all’Università Ebraica di Gerusalemme.

La figlia Lieserl

A questo punto sono necessarie le precisazioni su Lieserl, la figlia alla quale Einstein avrebbe scritto la lettera con la presunta teoria dell’amore. Lieserl Einstein nacque nel 1902 da una relazione con Mileva Maric. Considerata illegittima in quanto nata dal primo matrimonio, di lei si sa davvero poco se non dalle notizie raccolte da Michael Zackheim nel suo libro La figlia di Einstein, dove si sostiene che la piccola Lieserl sarebbe morta di scarlattina nel 1903. Risulterebbe dunque impossibile che la lettera sia stata donata da Lieserl adulta all’Università Ebraica di Gerusalemme.

Non si può considerare attendibile una lettera che Einstein avrebbe scritto alla figlia Lieserl totalmente assente dagli archivi ufficiali. Inoltre, ribadiamo, secondo Zackheim Lieserl sarebbe morta ad appena un anno di vita.

La foto

Arriviamo, infine, alla foto che secondo la narrazione mostrerebbe Einstein in compagnia della figlia Lieserl. In realtà si tratta del fotogramma di un video presente nello stock di Getty Images. Il filmato risale al 1943 e ha come titolo Einstein e una giovane ragazza sorridente.

Se il filmato è del 1943 e Lieserl è nata nel 1902, nel giorno in cui è stato girato il video la figlia di Einstein avrebbe dovuto avere 41 anni. Ciò che vediamo, invece, è proprio una bambina.

Quindi?

Parliamo di bufala in quanto la lettera con la teoria dell’amore di Einstein indirizzata alla figlia Lieserl non compare in alcun archivio, e la stessa Università Ebraica di Gerusalemme parla di bufala.

Di Lieserl, del resto, non si hanno più notizie dal 1903 in poi.

