La bufala per cui Zelensky ha vietato il cristianesimo fa parte di un ricco filone di bufale contro l’Ucraina tipiche di questo conflitto. Bufale secondo cui gli Ucraini e Zelensky sono tossicodipendenti, nazisti, satanisti, omosessuali (sic!), dediti a bizzarri esperimenti genetici e violenti e si contrappongono ai Russi virili, eterosessuali, contemporaneamente bolscevichi e religiosi, biologicamente e razzialmente superiori e ricolmi di valori “veri”.

Ovviamente il post X che ne parla mette il carico da 90 accusando Zelensky di aver agito in modo tale in quanto “ebreo askenazita”, accusa tipica in tutte le teorie del complotto che si rifanno a pagine ancora più oscure della storia del complottismo per cui gli ebrei in quanto tali avrebbero poteri e piani segreti, vedasi la nota bufala Protocollo dei Savi di Zion.

La bufala per cui Zelensky ha vietato il cristianesimo

Il video della votazione è estrapolato di peso dal voto per limitare le “organizzazioni religiose legate a Mosca” e solo esse. Votazione ovviamente accusata dal Cremlino, prontamente riportato dai vari siti e portali “doppelganger” di essere ispirata al “satanismo”, ma che in realtà pone limiti alla sola Chiesa Ortodossa di Mosca.

Con l’approvazione della legge 8371 si dispone che la Chiesa Ortodossa di Mosca, peraltro non vietata, invece sarà privata della possibilità di utilizzare le proprietà statali e municipali.

La rottura era già iniziata dal 2022, quando la Chiesa Ortodossa Ucraina si scisse dalla Chiesa Ortodossa di Mosca a seguito di diverse dichiarazioni del Patriarca Kirill e dei prelati della Chiesa di Mosca a favore di Putin e dell’invasione.

Patriarca Kirill che, ricordiamo, si era spinto già nel 2021 a dichiarare che chi muore da soldato Russo si guadagnerà il Paradiso mentre surreali esperti ortodossi si chiedevano oziosamente se considerare Zelensky l’Anticristo in persona o “semplicemente” un satanello a caso.

Quindi non è stata vietata la religione cristiana, ma limitata la Chiesa Ortodossa di Mosca, accusata di essere un ente politicizzato al servizio del Cremlino.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.