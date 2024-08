Sei un omofobo e rigetti i valori dell’Occidente liberale? Puoi partire per la Russia senza conoscere la lingua

Sei un omofobo e rigetti i valori dell’Occidente liberale? Secondo TASS puoi partire immediatamente per la Russia senza conoscere la lingua, senza conoscerne le leggi, semplicemente dichiarando di aderire “ai valori della famiglia tradizionale Russa”.

La notizia, rilasciata da TASS, cita espressamente il caso di una studentessa italiana che avrebbe espresso in un incontro pubblico con Putin la volontà di consentire agli interessati di entrare in Russia.

C’è un solo problema: gli interessati coincidono attualmente coi cittadini favorevoli “ai valori spirituali e morali della Russia”. Vale a dire omofobi, misogini e ferocemente ossessionati dal “woke”.

Sei un omofobo e rigetti i valori dell’Occidente liberale? Puoi partire per la Russia senza conoscere la lingua

A settembre secondo quanto riportato alla stampa più per uso dei filorussi nostrani che locali, saranno compilati elenchi di “paesi occidentali che impongono valori perversi” ed entro settembre sarà possibile per i cittadini degli stessi emigrare in massa e diventare tanti vatnik fedeli a Putin.

Di quali valori perversi parliamo?

Ovviamente tra i principali futuri migranti ci potranno essere omofobi e transfobici, pronti ad emigrare in un paese in cui la comunità LGBTQ+ è ufficialmente deprecata e inserita tra i nemici dello stato e dei valori, puoi essere arrestato per “aver promosso preferenze sessuali non tradizionali” e possedere “media che promuovono l’omosessualità” è così vietato che quando i Servizi Russi hanno dovuto inscenare la cattura di una “presunta cellula terrorista Ucraina”, hanno dovuto “piantare” nel loro presunto covo un boa di struzzo, una parrucca verde, una foto di Hitler intonsa e diverse copie del gioco The Sims per mostrare ai bravi cittadini russi una gang di terroristi travestiti pronti a mostrare ai piccoli russi omosessuali nei videogames che si baciano.

Ben ammesssi saranno anche ultranazionalisti, xenofobi e razzisti conclamati, in una Russia dove ogni forma di immigrazione, tranne il novello import di “Quinte colonne antiOccidentali” è vista di pessimo occhio.

Se avete questi requisiti e un odio contro l’Italia, l’Occidente e l’Europa che non vi fa dormire la notte, prego, cominciate a fare le valigie.

Ma sappiamo già in confidenza che resterete tutti qui a lamentarvi sotto i commenti di questo articolo: è più facile.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.