L’accostamento tra Zelensky e la cocaina ricorre da qualche mese, e con l’ultima trovata messa in rete da più account social e da più canali Telegram l’argomento ritorna vivace. Secondo un video in odore di viralità, durante una videocall tra il leader ucraino ed Elon Musk si vedrebbe della cocaina sul tavolo presidenziale. Abbiamo detto che questa storia “ricorre da qualche mese” perché – come fanno notare gli amici di Giornalettismo – siamo già al terzo tentativo di far passare Zelensky per un consumatore di cocaina.

Zelensky e la cocaina: le prime due bufale

In un primo caso il riflesso di una cornice sulla scrivania del leader ucraino è stata presentata come una striscia di cocaina, con una zoomata tutt’altro che di qualità e molto utile al cherry picking diffuso dalla propaganda russa.

In un secondo caso – di cui si sono occupati i colleghi di Facta – un’intervista a Zelensky viene ripresentata come un’ammissione del leader russo sul consumo di droghe. Nello specifico, Zelensky risponderebbe alla domanda “cosa pensi della cocaina?” con queste parole:

Fantastica! Ottima! Il miglior energizzante per l’uomo. Davvero! Ti dona energia per l’intera giornata. Alle 7 del mattino mi sveglio, faccio una passeggiata con il cane, e poi sniffo droghe. La consiglio a tutti, ma niente droghe pesanti, quelle ti fanno venire sonno durante il giorno. E questo mi carica abbastanza da farmi arrivare fino a sera, sì.

È fattuale, piuttosto, che l’intervista risalga al gennaio 2019, dunque ad un periodo in cui non era ancora presidente dell’Ucraina. Più precisamente il futuro leader era stato intervistato dalla testata ucraina Ukrainskaya Pravda e già in quel periodo circolavano rumor sul suo consumo di cocaina. Il giornalista lo aveva incalzato e Zelensky aveva risposto:

Fantastico! Ottimo! No, sono seduto su qualcosa di bianco, ma è una sedia. Non è coca. Non faccio uso di droghe.

Il filmato integrale è ancora online e troviamo il segmento che interessa la nostra analisi al minuto 7:40 circa

La terza bufala

La terza bufala su Zelensky e la cocaina, come anticipato in apertura, si presenta come un video in cui leader ucraino è impegnato in una videochiamata con Elon Musk. Sulla sua scrivania, accanto alla sua mano, compare un mucchietto di cocaina.

Abbiamo apposto l’adesivo “fake news” perché di bufala si tratta. La prova di tale montatura non è nascosta né consultabile da esperti informatici: è sotto gli occhi di tutti, trattandosi di un video estrapolato dal profilo ufficiale di Zelensky su Instagram.

Parliamo di bufala, quindi, perché si tratta di un video manipolato dall’originale presente sul profilo Instagram del leader ucraino.

