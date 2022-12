Ancora una volta, Kanye West fa parlare di sé e non per le doti da artista né per i progressi del suo brand. Da diverso tempo Ye – questo il nome che lo stesso rapper ha scelto dall’ottobre 2021 – sta facendo terra bruciata intorno a sé.

Alle dichiarazioni antisemite e anti-abortiste, esplose progressivamente dopo la separazione dalla ex moglie Kim Kardashian, sono seguite le defezioni da parte di Adidas per quanto riguarda la partnership del marchio Yeezy di proprietà del rapper.

Nel frattempo Kanye West ha annunciato che per le presidenziali USA del 2024 ha chiesto a Donald Trump di correre insieme a lui per la Casa Bianca, e a quanto pare – ma la certezza è molto labile – lo stesso tycoon avrebbe preso le distanze da Ye, dichiarando che l’ex marito di Kim Kardashian avrebbe “bisogno di un po’ di aiuto professionale”.

Trump lo avrebbe detto dopo una cena che ha scatenato le polemiche, nella sua residenza a Mar-a-Lago, alla quale (oltre a Ye) avrebbero partecipato suprematisti bianchi, neonazisti e negazionisti dell’Olocausto.

Tuttavia, nelle ultime ore Kanye West è riuscito a preoccupare anche Elon Musk che ha deciso di sospendere il suo account Twitter.

Il 1° dicembre Kanye West ha partecipato al format InfoWars di Alex Jones, teorico del complotto che in passato è stato condannato a risarcire le famiglie delle vittime della sparatoria alla Sandy Hook Elementary School.

Ye, con la Sacra Bibbia sul tavolo, ha discusso con i presenti – Alex Jones e il suprematista Nick Fuentes – sull’antisemitismo, fino a quando ha dichiarato senza mezze misure la sua stima per Adolf Hitler.

Possiamo ascoltare le sue dichiarazioni nel video integrale pubblicato da Alex Jones a questo indirizzo, intorno al minuto 17.

“Io amo tutti”, ha dichiarato il rapper di Donda, “Amo gli ebrei, ma amo anche i nazisti”. Ancora: “Hitler ha inventato le autostrade, il microfono che io uso. Non si può dire ad alta voce che non abbia mai fatto nulla di buono”.

Le esternazioni di Kanye West hanno imbarazzato lo stesso Alex Jones, che ha replicato: “Non sono d’accordo su questo. I nazisti erano criminali e hanno fatto cose orribili”.

Watch for yourself. In the same breath, Kanye West praises Hitler and attacks Jews. pic.twitter.com/HXhdPBNrTd

Le esternazioni di Kanye West non sono sfuggite a Elon Musk, che su Twitter ha dichiarato di aver sospeso l’account dell’ex marito di Kim Kardashian per incitamento alla violenza.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.

Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022