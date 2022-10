Aumenta la condanna: Alex Jones deve $965m alle vittime di Sandy Hook. Avevamo già visto gli esiti della vicenda processuale in corso nel mese di Agosto.

Alex Jones, personalità della “controinformazione” statunitense, era stato condannato a versare quasi cinquanta milioni alle vittime della strage di Sandy Hook.

Il motivo è aver definito nelle sue comunicazioni mediatiche la strage un falso. Alex Jones si pose in quell’occasione sul solco di una diffusa teoria cospiratoria. La teoria per cui da Sandy Hook al Bataclan, da Orlando a Las Vegas passando per Denver e Boston, insomma tutti gli attentati degli ultimi anni sono “false flag”.

Delle finzioni, create dai “poteri forti” con vittime simulate e attori pagati per fingere di essere i loro parenti affranti allo scopo di consentire ai medesimi “poteri forti” di limitare le libertà altrui.

La somma da pagare è diventata 4 Milioni, poi quasi 90. Bruscolini, per qualcuno che è stato un mogul della controinformazione, e alla luce di una involontaria fuga di documenti a cementarne la solidità economica.

Di risarcimento in risarcimento ora la somma è cresciuta: Alex Jones deve $965m alle vittime di Sandy Hook, quasi un miliardo di dollari tondo tondo alle vittime di Sandy Hook.

Aumenta la condanna: Alex Jones deve $965m alle vittime di Sandy Hook

“Ognuna di quelle famiglie annegava nel dolore, e lui ha schiacciato il piede sulle loro facce”, ha dichiarato la pubblica accusa del tribunale del Connecticut.

Nonostante la difesa di Alex Jones abbia insistito sull’assenza della quantificazione della somma dovuta, il giudice ha comunque irrogato la condanna.

Jones non ha potuto che “concedere” l’ammissione che la strage è davvero accaduta, insistendo ripetutamente di aver chiesto scusa.

Ma le scuse non bastano e pare non basteranno. Al momento la somma dovuta si avvicina al miliardo, e un terzo processo in Texas sta per cominciare, potenzialmente portando a nuove condanne economiche ancora più onerose.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.