Inutili speculazioni su Concita De Gregorio senza parrucca tra malattia, cancro, capelli grigi

Occorre fare nuovamente i conti con le speculazioni su Concita De Gregorio senza parrucca tra malattia, cancro, capelli grigi. I telespettatori di LA7 sono rimasti piacevolmente sorpresi quando, nella puntata di sabato scorso di In Onda, hanno avuto modo di assistere al ritorno in tv di Concita De Gregorio. La scrittrice e giornalista è apparsa con un look inedito e finalmente senza parrucca, a testimonianza di come si sia definitivamente ripresa dal cancro al seno, operazione avvenuta lo scorso agosto.

Solito chiacchiericcio su Concita De Gregorio senza parrucca tra malattia, cancro, capelli grigi

Già in passato ci siamo dovuti soffermare sul tema con un altro approfondimento. Non c’è più la parrucca per Concita De Gregorio, ma ci sono i suoi capelli, un vero sollievo, come spiegato dalla stessa scrittrice in collegamento con lo studio di In Onda. Un ritorno in tv che è avvenuto dopo tempo dall’intervista a Belve con Francesca Fagnani, lì dove aveva raccontato per la prima volta della malattia che l’aveva colpita e dove appunto si era presentata con una parrucca.

Concita De Gregorio ha raccontato, durante quell’intervista, del silenzio che aveva imposto alle persone care sulla sua condizione di salute. Non voleva che gli altri sapessero del suo male perché non sopportava che la gente si rivolgesse a lei con aria dolente. Sono stati mesi complicati, ma dai quali ne è uscita vincitrice ed ora ha avuto modo di mostrarsi ai telespettatori in salute e con i suoi capelli corti, grigi, ma che la rendono assolutamente felice.

Un ritorno in tv per Concita De Gregorio che probabilmente sarà un nuovo inizio per lei che ha cercato sempre di fare al massimo il suo lavoro ed ora è pronta a ritornare in pista più agguerrita che mai. Insomma, diamoci un taglio con le notizie senza fonti a proposito di Concita De Gregorio senza parrucca tra malattia, cancro, capelli grigi

