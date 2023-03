Chiarimenti sulla malattia di Concita De Gregorio dopo l’apparizione a Belve

Nel corso della puntata di Belve, in onda stasera in prima serata sui canali RAI, ci sarà una parentesi importante riguardante la malattia di Concita De Gregorio. Per la prima volta, infatti, il noto volto della televisione italiana ha parlato in modo chiaro e pubblico del suo problema di salute, facendo riferimento ad un cancro che per fortuna pare sia stato sconfitto. Proprio su questi temi occorrono precisazioni, in quanto la giornalista pare aver superato tutto, a differenza di quello che viene percepito sui social a causa dei soliti post superficiali.

Occorrono precisazioni sulla malattia di Concita De Gregorio, dopo l’apparizione a Belve

Provando a scendere in dettagli, la storia della malattia di Concita De Gregorio ricorda un po’ quella che abbiamo analizzato negli ultimi giorni sul nostro sito, quando abbiamo trattato la storia di Eros Ramazzotti. Certo, ci sono delle differenze, perché mentre con il cantante è stato ingigantito il problema, con la cronista tutto il discorso è legato al tempo. Già, perché il cancro c’è stato effettivamente, ma in tanti ignorano che per ora la soluzione adottata pare abbia creato la giusta risposta alla malattia per fortuna.

Chiaro anche l’estratto riportato in queste ore da alcune testate importanti, in merito all’apparizione di Concita De Gregorio durante la puntata di Belve che andrà in onda questa sera. Vedere per credere quanto riferito da Il Fatto Quotidiano. Certo, lei stessa è prudente, mostrando consapevolezza sul fatto che problemi simili non possono mai essere etichettati come definitivamente archiviati, ma le indicazioni da lei fornite sono quantomeno molto incoraggianti per chi ci tiene tanto alla sua salute.

Insomma, sono necessarie come non mai delle precisazioni sulla malattia di Concita De Gregorio, alla luce di quanto raccolto in questo particolare frangente dopo l’apparizione a Belve. Il cancro al momento è stato sconfitto, ragion per cui citare la malattia al presente non ha alcun senso.

