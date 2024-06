Individuato autore di imbrattamenti a sfondo novax e noclima: perquisizioni in corso per il crossover

Abbiamo già parlato dell’esistenza di un crossover tra novax, noclima, proPutin e altre branche del complottismo. La Polizia di Stato ne ha individuato in flagranza uno, colto sul fatto almeno un caso, autore di autore di imbrattamenti a sfondo novax e noclima.

Il video diffuso dalle autorità mostra un soggetto incappucciato che istoria bancomat, pareti e automobili con una bomboletta spray rossa coi medesimi simboli già apparsi in numerosi atti vandalici rivendicati da una firma novax orgogliosamente attiva sui canali Telegram.

Firma che naturalmente censureremo perché se vogliono pubblicità non la avranno da noi e le indagini in corso per i suoi adepti è tutto quello che, a nostro parere, essa merita.

Il soggetto ritratto nei video diffusi dalla PolPost avrebbe compiuto tredici danneggiamenti in Puglia, e altri tre soggetti sono soggetti a perquisizione.

Esiste un intero indotto di chat che nel tempo, vedi il video, si sono evolute da contenuti prettamente novax a tutte le branche del complottismo esistente, dal noclima fino al noeuropa passando per lo sfacciato appoggio al Putinismo.

Ed esistono canali Telegram dove vengono diffuse vere e proprie liste di bersagli, note alle autorità, nelle quali agli “adepti” vengono indicati i bersagli di turno da colpire.

Sono passati quattro anni, eppure la “nota firma novax” continua a mandare i suoi adepti a inguaiarsi con lo spirito del “soldato Giapponese perso nella Giungla” che a decenni dalla fine del conflitto mondiale continua a sbracciarsi e cercare di sparare agli aerei cercando di vincere una guerra che esiste solo nella sua testa per la gloria di un Imperatore troppo defunto per badare a lui.

L’emergenza è tale che nel 2021 lo stesso Garante Privacy ricordava l’esistenza di canali con bersagli indicati in chiaro, con nomi e cognomi di medici, giornalisti e personalità pubbliche da “colpire”.

Ma come vedete, la punizione arriva non per “i bersagli del gruppo”, ma per gi aderenti al gruppo stesso.

