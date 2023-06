Ci segnalano i nostri contatti il ritorno del messaggino delle “chiamate a raffica da +216 (Tunisia) +373 (Kosovo) +383 (Moldavia)”. E sinceramente, ormai ci troviamo a parlarne ininterrottamente dal 2018, con lo stesso testo che ritorna periodicamente anno dopo anno

E anno dopo anno vale quello che avevamo detto: esagerare un allarme per rendere più “reattivi” allo stesso depotenzia l’allarme stesso.

Il ritorno delle “chiamate a raffica da +216 (Tunisia) +373 (Kosovo) +383 (Moldavia)”

Il wangiri, ricordiamo esiste.

Come dicemmo all’epoca, è fisicamente impossibile che basti uno squillo per ritrovarsi abbonati a servizi da sette euro.

Non è questo lo scopo del “wangiri” (“truffa dello squillo unico”).

Può capitare che arrivi una chiamata da un numero estero, o con prefissi tipicamente a pagamento. E che tale numero chiuda. Il senso dell’operazione è stimolarvi a richiamare perché la chiamata passi a vostro carico, quindi in una forma di “salami slicing”.

Tradotto in italiano, immaginate di chiedere una fettina di salame a centinaia di persone. Una fettina di salame è poca, con cento fette vi siete fatti il vostro salame in casa. Di squillo in squillo, i soldi diventano tanti.

Il che non significa che vi ritroverete virus nel cellulare, o servizi in abbonamento (che possono essere comunque bloccati con una chiamata al vostro operatore).

Significa che sarebbe meglio non rispondere, per non rischiare di perdere soldi “una tantum”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.