Torna la catena “stanno arrivando chiamate da Tunisia, Kosovo e Moldavia”: servono chiarimenti

Abbiamo conferme sul ritorno della catena con il testo “stanno arrivando chiamate da Tunisia, Kosovo e Moldavia“. Si tratta di una storia molto vecchia che richiede per forza di cose precisazioni, a partire dal fatto che abbiamo esaminato il medesimo messaggio di oggi nel lontano 2018 con un altro articolo. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto se abbiamo qualcosa da temere, in base alle informazioni disponibili per tutti fino a questo momento qui in Italia.

Stanno arrivando chiamate da Tunisia, Kosovo e Moldavia a raffica: precisazioni sulla catena

Dunque, la catena del giorno la potete riconoscere facilmente. Ci dicono che stanno arrivando chiamate da Tunisia, Kosovo e Moldavia, con il chiaro intento di rubare il credito telefonico presente sulla SIM, se non addirittura farci abbonare a servizi a pagamento con canone settimanale. Solitamente, tutto ruota attorno al meccanismo d’esca, con il quale l’utente trova una chiamata persa da numero straniero, per poi provare a richiamarlo in preda alla curiosità. La catena riporta esattamente quello che trovate qui di seguito:

“ATTENZIONE! Stanno arrivando chiamate a raffica da +216 (Tunisia) +373 (Kosovo) +383 (Moldavia). Fanno solo uno squillo. Se rispondi o richiami, ti parte automaticamente un abbonamento da 7€ alla settimana a siti di giochi da cui è quasi impossibile disdirlo“.

Non vi parliamo di bufala per un semplice motivo. Effettivamente, stanno arrivando chiamate da Tunisia, Kosovo e Moldavia. Nella giornata di lunedì lo abbiamo registrato anche con una nostra utenza. Partiamo dal presupposto che, rispondendo, non succederà nulla. Vi suggeriamo in ogni caso di ignorare la chiamata qualora non siate in attesa di notizie da questi Paesi.

Più complesso è il discorso per chi richiama. In questo frangente, infatti, il rischio al più è quello di farvi carico del costo di una chiamata internazionale, in base alle condizioni poste dal vostro operatore. Nulla di irreparabile, in ogni caso, secondo quanto raccolto in passato.

