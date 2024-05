I novax contro Fiorello, ancora a colpi di fake news, sempre le stesse, si dimostrano una specie vendicativa e crudele. Il novax non dimentica: il mondo si è lasciato la fase emergenziale della pandemia alle spalle, lui continua a puntare i “nemici” di allora con ferocia e livore.

E molte fake news, come nel caso del TikTok che annuncia, sotto la tipica “musica da TikTok” (Indila, Love Story) che Fiorello ha delle “masse tumorali” e che la disgrazia gli farà passare la voglia “di prendere in giro i danneggiati”.

Il riferimento è ovviamente allo sketch di Sanremo 2022 in cui Fiorello derideva le teorie del complotto più in voga tra i novax, tra cui la fake news del contenuto di grafene nei vaccini e il presunto “effetto Magneto”, l’altrettanto inesistente e surreale teoria per cui il grafene avrebbe reso “magnetici” i vaccinati consentendo ai poteri forti di controllare le loro membra o addirittura ucciderli a comando.

Sketch che i novax videro come oltraggio alla loro già declinante figura social, vaticinando boicottaggi e crolli per Sanremo (kermesse che invece è stata un crescendo continuo nelle edizioni successive) e un motivo per attaccare un bersaglio alla figura di Fiorello.

I novax contro Fiorello, ancora a colpi di fake news

A Febbraio del 2024 una vecchia intervista in cui, tra il serio ed il giocoso, Fiorello aveva dichiarato in un’intervista del 2015 di essersi fatto rimuovere un melanoma “alle parti basse” era stata riportate in auge, gettata al rissoso e vendicativo popolo della Rete, pronto a ignorare le date per dichiarare che la recente malattia di Fiorello era stata causata dai vaccini e, ovviamente, una “punizione divina” per aver osato contravvenire ai dettami della setta novax, godendo in anticipo della imminente tragedia.

Tragedia che non vi è stata: ovviamente dal 2015 a oggi è ovvio che Fiorello sia tornato in perfetta forma e prima del 2015 non esisteva COVID19 e quindi il vaccino.

