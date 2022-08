Ancora grafene nel siero genico col microscopio sbagliato, questo un allarme che ci è stato segnalato e sul quale non saremmo tornati.

Nel senso che Paganini non ripete mai, e sulla fake news del grafene abbiamo praticamente detto tutto il possibile. Come anche sull'”accatastamento“, i “polipi alieni” e altra roba che, se fosse contenuta nei “sieri genici”, porterebbe la dose consigliata ad essere una flebo di diversi chili.

L’ultimo feticcio novax, fomentato da una campagna elettorale nata rancida che riesuma anche i cavalli di battaglia dell’antivaccinismo, è la caccia al Grafene nel vaccino.

Con strumenti come vedremo decisamente inadatti, che ci riportano indietro all’epoca dei morgelloni.

Abbiamo quindi sul Telegram di volti i video in cui una figura pone un vetrino in un microscopio, vetrino che dovrebbe contenere un campione del “siero genico” e vi vede delle figure. Figure che dovrebbero essere grafene. Ma come per il talco di Pollon che talco non è, è impossibile che uno strumento del genere possa identificare il grafene.

Ancora grafene nel siero genico col microscopio sbagliato

La risposta è in un “blast”, il tweet di risposta di un utente alle tante condivisioni social (archiviato qui)

Interessante lo strumento di precisione usato, agevolo articolo in vendita su Amazon🤣🤣🤣🤣. Per non dire che la molecola di grafene è 0,35 milionesimi di metro. Ha ingrandito agglomerati di polvere pic.twitter.com/BpQkMdBwQg — Luigi 🇪🇺 (@NCO_OR_10) August 15, 2022

Il microscopio infatti è un modello economico venduto da Amazon usato solitamente per l’educazione del fanciullo.

Niente di male in tutto questo, se non fosse che semplicemente tale strumento non ha la capacità di ingrandimento necessaria per mettere a fuoco e ingrandire una molecola di grafene.

Le strane forme visibili nell'”esperimento” sono quindi, evidentemente, granelli di polvere e pulviscolo inevitabilmente presenti nell’ambiente a meno che di non trovarsi in una camera stagna e controllatissima.

Anche oggi il grafene nel siero genico lo troviamo domani.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.