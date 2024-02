Cinque anni e non sentirli, anzi: Sanremo 2024 da record, dopo altri quattro anni in cui vi annunciamo Sanremo da record.

Ancora un anno con hashtag verticale fisso su X e tutti i social, ancora un anno pieno di discussioni, polemiche, gruppi di ascolto e sorprese.

Come anche l’anno scorso qualcuno dirà “Eh, ma la TV sta morendo e quindi rispetto al passato meno gente vede la TV“. Sì, certo, tutto giusto, tutto bello ma ormai chi resta sulla TV è chiaro lo fa per Sanremo.

E non è un’iperbole: con 14 milioni di telespettatori e 74 per cento di share è chiarissimo che la gestione Amadeus ha reso Sanremo il Superbowl italiano, il rito collettivo che spinge le famiglie a tornare alla TV, spolverarla e riunirsi intorno ad essa.

O meglio, a farlo nelle forme più innovative, che comprendono i gruppi di ascolto social, con la TV di fianco o in una finestrella di streaming e i social aperti per infervorarsi, sull’Instagram tanto vituperato e amato assieme lo scorso anno e in ogni mezzo possibile di condivisione.

Sanremo 2024 da record: Amadeus chiude col botto

Alcune testate hanno riportato un’analisi delle vecchie edizioni

Nel 2022 avevamo 13 milioni 380 mila spettatori, pari al 64,9% di share, mentre nel 2021 10 milioni e 715 mila spettatori, pari al 53,5% di share.

Nel 2020 piagato dal COVID abbiamo avuto 11 milioni 476 mila spettatori, con il 60,6% di share.

Meglio di così solo Pippo Baudo nel 1995, mentre la serata di chiusura più vista risale al 1987. Ma nonostante i mutati tempi ipertecnologici, Amadeus ha strofinato su quei record, andandoci vicino.

Amadeus ha quindi trovato un fenomeno di costume amato ma colpito dalla disaffezione del pubblico verso la TV e l’ha reso un appuntamento collettivo da record, una macchina da audience, soldi e sponsor.

E alla fine poco importerà se John Travolta non ha firmato liberatoria o le inevitabili polemiche sui vincitori.

Amadeus, anzi la coppia di mattatori Amadeus-Fiorello, lascia, a chiusura della sua grande avventura: e se nessuno lo richiamerà per “un sesto mandato”, il suo successore avrà scarpe molto grandi da riempire.

