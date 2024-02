Ci segnalano i nostri contatti un presunto video con una intervista a John Travolta per ABC in cui da’ degli stro**i a “quelli di Sanremo” per avergli fatto fare il ballo del qua qua.

Il riferimento è ovviamente al caso della settimana, la performance della “Chicken Dance” immortalata in passato da Romina Power, alla kermesse canora che non potrà essere replicata perché il noto attore non ha firmato le dovute liberatorie.

Ovviamente il video è un falso. E vorremmo poter dire che era un falso “sottile” perché almeno chi lo ha condiviso avrebbe avuto una scusa valida per dire di esserci cascato.

“Mi hanno fatto fare il ballo del qua qua sti s….” la falsa intervista a John Travolta per ABC

Facebook, per impostazione predefinita, fa partire i video senza audio, in modo che tu possa scegliere di inserirlo. Pensiamo a chi distrattamente consulta i social nelle pause di lavoro, sui mezzi pubblici o in altri ambienti in cui un’improvviso scoppio sonoro sul cellulare gli costerebbe una severa rampogna o peggio.

In questo caso quindi vedendo John Travolta che muove le labbra, qualcuno potrebbe essere tentato di non inserire l’audio e prendere sul serio i sottotitoli.

Ignorando che lo spezzone viene dal segmento “alla memoria” della serata degli Oscar, e il reale discorso è infatti un omaggio a Olivia Newton John e altri artisti periti nell’anno precedente.

“Mi hanno fatto fare il ballo del qua qua sti s….” non è una frase mai proferita dall’attore in alcuna intervista.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.