Ci segnalano i nostri contatti una serie di condivisioni di una nostra vecchia conoscenza: il ritorno dell’effetto Magneto e delle pile attaccate al vaccino.

Ovvero la teoria per cui i vaccini contengano “elementi magnetici”, spesso erroneamente identificati nel grafene che non è in grado di esprimere simili qualità e che iniettandoli nel corpo questa proprietà si trasmetta ai vaccinati stessi trasformandoli in Magneto, il Signore del Magnetismo avversario storico degli X-Men cinematografici.

Il paradossale ritorno dell’effetto Magneto e delle pile attaccate al vaccino

Il post che ci viene inviato in screenshot è una traduzione automatica, e pertanto ricolma di gravissimi errori grammaticali, di tutte le fake news che abbiamo visto al riguardo.

La prima è il citato effetto Magneto: i vaccini contengono sostanze magnetiche, le sostanze colmano il corpo assieme ad entità malevole come polpi alieni che insultano i ricercatori indipendenti spingendoli al suicidio, il corpo diventa magnetico.

In realtà, evidenziato dalla stessa formulazione, buona parte dei preparati non contengono affatto alcun elemento metallico (vedasi qui, qui, qui e qui). Altri preparati contengono una minima dose di alluminio (qui), misurata dagli esperti dell’Università di Oxford come pari alle infinitesimali quantità presenti naturalmente in cibi e alimenti (qui).

Ovviamente nessuno di voi è in grado di attrarre calamite con la pancia dopo aver mangiato.



Quindi, per la stessa ragione, è semplicemente scientificamente impossibile che la semplice vaccinazione, soprattutto remota nel tempo, causi simili fenomeni.

Vieppiù che, come fatto notare dal divulgatore scientifico ed ingegnere elettrotecnico Mehdi Sadaghdar la quantità di metalli necessaria per attrarre calamite, posate o monete dovrebbe essere ben evidente sottopelle.

Oppure, una quantità così ingente da otturare vene e arterie e/o far ballare gli organi magnetizzati in giro per l’organismo.

L’ovvio motivo

L’ovvio motivo è che la nostra pelle naturalmente secerne una sostanza chiamata sebo cutaneo.

Il sebo è una sostanza ricca di corpi lipoidi (grassi neutri, saponi, acidi grassi, colesterina) e contiene anche piccole quantità di albumina e di sali, ed è della stessa categoria del cerume: scopo del sebo è proteggere la pelle e garantirne idratazione e difesa da aggressioni chimiche e batteriche.

Il sebo rende la pelle leggermente attaccaticcia, specie se sudata ma non solo: premere una moneta o un piccolo oggetto sulla pelle in un certo modo, per la combinazione di sebo e attrito può provocare una certa adesione.

La seconda fake news

Ovviamente non esistono ordinamenti al mondo in cui è possibile minacciare di licenziamento o conseguenze penali un medico per aver vaccinato qualcuno: questa è una nota fake news, nata in tempi pre-pandemici in ambienti novax ed estesa altrettanto erroneamente ai mezzi di protezione come le mascherine.

