Ci segnalano i nostri contatti l’ennesimo video con una sostanza nera che si muove, che secondo i nostri amici novax sarebbe il grafene. Grafene che abbiamo già avuto modo di vedere in passato se fosse contenuto nelle quantità descritte dai novax porterebbe la singola dose di vaccino ad essere una damigiana iniettata tramite flebo dal valore di un’automobile di lusso.

Inoltre, come abbiamo già avuto più volte modo di vedere in passato, la misteriosa sostanza nel video è il “magnetic slime”, già usato dai ciarlatani delle terapie alternative come “esempio di cellula di cancro” per millantare l’efficacia delle cure più assurde.

Il ritorno del magnetic slime scambiato per Grafene

Il magnetic slime è un gioco educativo facile da ottenere con semplici istruzioni, o da acquistare già preparato su Amazon composto sostanzialmente da colla, coloranti artificiali e ossido ferrico in polvere: quando la colla indurisce si ottiene una plastilina magnetica con tutte le proprietà di una vera calamita ma dall’aspetto bizzarro e che è possibile manipolare in vari modi in modo che “insegua” i metalli o sia respinta da calamite nascoste.

Ovviamente chiunque abbia completato la scuola primaria con profitto saprà come funziona una calamita ed avrà giocato col “magnetic slime”, che nei video novax viene manipolato ad arte (e in questo caso grossolanamente visibile) con pezzetti di metallo, anelli e calamite.

Ma ovviamente il pubblico di riferimento novax ha in spregio non solo la medicina, ma le cognizioni base della scienza, e si stupisce davanti ad un gioco per bambini come se fosse davanti ad una stregoneria usandolo per spargere disinformazione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.