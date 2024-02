Brutta malattia per Fiorello e malore per un tumore oggi: vagonata di malintesi

Sta circolando sui social un enorme malinteso oggi, frutto dei soliti post o titoli acchiappaclick, con un chiaro riferimento alla presunta brutta malattia Fiorello, con tanto di malore e tumore alla base di tutto. Come si può facilmente immaginare, c’è stata apprensione tra gli utenti che si sono imbattuti in contenuti simili, in aggiunta alla fake news che abbiamo portato alla vostra attenzione durante il mese di ottobre, quando qualcuno ci ha lasciato credere che lo showman fosse passato a miglior vita. No, non è morto e ve lo possiamo confermare anche oggi.

Scoperta una malattia per Fiorello e malore per un tumore oggi: soliti titoli di cui avremmo fatto a meno

Dunque, per farvela breve, non c’è stata alcuna scoperta in merito alla fantomatica rutta malattia per Fiorello e malore per un tumore oggi. Chi vi propone questi contenuti a febbraio 2024, non fa altro che attualizzare senza alcuna ragione una vecchia intervista rilasciata dal diretto interessato nel 2015. In quei mesi, infatti, fu lui stesso a confermare pubblicamente di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di un melanome “nelle parti basse”.

Ovviamente, lo annunciò con il suo inconfonbile stile, evidenziando quale fu la parte del corpo interessata. Resta il fatto che, di recente, non sia emersa alcuna malattia per Fiorello, motivo per il quale non c’è alcun motivo per essere in ansia sulle sue condizioni di salute. Smentiamo in modo categorico che ci sia stato un malore in diretta tv, come si potrebbe pensare dopo aver letto alcuni titoli sul web, a causa del tumore.

C’è addirittura chi sostiene che se ne parli per promuovere un vaccino, ma evidentemente si tratta di soggetti prevenuti che non hanno approfondito la questione. In ogni caso, gettiamo acqua sul fuoco per coloro che hanno creduto alla malattia di Fiorello, con relativo malore connesso al tumore di cui tanto si parla oggi.

