Spunta la storia su Fiorello morto oggi: ancora una bufala ad ottobre

Pare essere il turno della bufala su Fiorello morto. A breve partirà con il suo programma Viva Raidue, ma nel frattempo Fiorello si è svegliato con una notizia alquanto particolare che lo riguarda, ossia la sua morte. In queste ore sta circolando sul web una bufala sulla morte di Fiorello, il presentatore più poliedrico del nostro panorama televisivo è finito anche lui nel calderone delle fake news.

Arriva la storia su Fiorello morto oggi: ennesima bufala ad ottobre qui in Italia

Ancora una bufala sui VIP, dunque, dopo quella di ieri su Chiara Ferragni. La notizia della morte di Fiorello è arrivata a qualche utente meno attento quando si tratta di capire se si stia trattando di una bufala o meno, con conseguente diffusione della news in questione. Per evitare quindi di diffondere bufale, è consigliabile informarsi sulla fonte, perché ormai sui social si condivide di tutto, ma ciò non fa altro che alimentare voci false.

Si capisce subito come la notizia della morte di Fiorello non sia vera, visto come nessun telegiornale o testata giornalistica accreditata ne abbia parlato. Se dovesse scomparire un personaggio di questo tipo, tutti ne parlerebbero in poco tempo. Invece qualcuno si è divertito come sempre a diffondere una notizia falsa sperando di fare qualche interazione in più sul proprio blog.

Fiorello sta benissimo e non è morto, anzi ogni mattina si sta dedicando alle sue solite dirette di Instagram per presentare in anteprima qualche nuovo personaggio che farà parte del suo show mattutino che partirà su Raidue dalle 7 del 6 novembre. Si tratta di un periodo di intenso lavoro per Fiorello e chissà se avremo modo di vederlo nuovamente in collaborazione con il Festival di Sanremo come accaduto nell’ultima edizione.

Non credete quindi assolutamente alla notizia sulla morte di Fiorello, il presentatore sta bene ed è carico per questa sua nuova stagione televisiva. Conoscendo il personaggio, se gli dovesse arrivare all’orecchio la notizia di questa sua morte, siamo sicuri che ci scherzerà su. Smettiamola, dunque, con Fiorello morto oggi.

