Tocca a Chiara Ferragni arrestata mentre era ospite di Cattelan: ulteriore bufala oggi

Sta circolando l’ennesima bufala di questo 2023, a proposito di Chiara Ferragni arrestata mentre era ospite di Cattelan per aver parlato di investimenti loschi nel corso dell’intervista. Il solito post che circola soprattutto su Facebook, identico a quello che la scorsa settimana ha fatto finire ingiustamente Elisabetta Canalis sotto la luce dei riflettori, come vi abbiamo riportato con un altro articolo. Prima ancora era stato il turno di Alessia Marcuzzi, che ha già fatto sapere pubblicamente di voler agire nei confronti di queste persone sul fronte legale.

Come nasce la bufala Chiara Ferragni arrestata mentre era ospite di Cattelan

In un contesto simile, per riconoscere la fake news che sa tanto di truffa, occorre comprendere come nasca la bufala relativa a Chiara Ferragni arrestata mentre era ospite di Cattelan. In pratica, i malintenzionati usano una foto che ritrae i due, quasi a voler testimoniare visivamente che qualcosa sia avvenuto durante l’ospitata. La descrizione del post richiama spesso e volentieri la grafica di qualche testata importante, con il chiaro intento di dare una sensazione di autenticità della notizia agli utenti meno attenti.

In descrizione, poi, si parla di Chiara Ferragni arrestata durante la diretta dello show di Cattelan per aver fornito suggerimenti finanziari al pubblico, con dritte evidentemente in contrasto con le linee guida della Banca d’Italia. Tutto inventato, in quanto l’utente, una volta selezionato il link in questione, si ritrova in una pagina web dove viene effettivamente incentivato ad effettuare degli investimenti finanziari. Tutto all’oscuro di Chiara Ferragni, che viene citata in modo non corretto per ingannare le persone.

Insomma, smentiamo con forza tutte le voci relative a Chiara Ferragni arrestata nel corso di una diretta della trasmissione presentata da Cattelan. Fate attenzione alle fonti, soprattutto quando i contenuti potrebbero essere lesivi per l’immagine di personaggi famosi, come avvenuto nelle ultime ore.

