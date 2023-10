Arrivato il turno di Elisabetta Canalis arrestata da Cattelan: vagonata di bufale

Ormai abbiamo personaggi famosi che, a turno, finiscono al centro della medesima fake news, considerando il fatto che oggi possiamo concentrarci su Elisabetta Canalis arrestata mentre si trovava da Cattelan. Una vicenda praticamente identica a quella che abbiamo trattato pochi giorni fa, con una parentesi dedicata a Francesca Fagnani. Insomma, il modus operandi non cambia, al punto che ora possiamo precisare alcuni concetti per chi ci segue ogni giorno.

Oggi è il turno di Elisabetta Canalis arrestata mentre si trovava da Cattelan: ancora bufale in Italia

Come è strutturata la fake news del momento? In sostanza, alcuni post su Facebook ci dicono che Elisabetta Canalis sarebbe stata arrestata durante la sua apparizione televisiva da Cattelan. Si tratta di una vagonata di bufale, che prima ancora aveva coinvolto Alessia Marcuzzi. Quest’ultima, non a caso, è stata costretta a pubblicare un post sui suoi canali social per evidenziare che fosse totalmente estranea ai fatti. Un modo più che legittimo per tutelare la propria immagine.

Secondo le informazioni raccolte di recente, vengono modificati messaggi audio, utilizzando la voce di personaggi famosi per indurre le persone ad effettuare nuovi investimenti. Parallelamente, come avvenuto oggi, si pubblicano post sui social fingendo che un VIP sia stato arrestato per aver fornito al pubblico consigli finanziari. Il lettore viene rimandato ad una pagina web dove, paradossalmente, può essere indotto a muoversi finanziariamente in contesti in apparenza più sicuri.

Tutto inventato, a partire dalla storia di Elisabetta Canalis arrestata. La sua apparizione nella trasmissione condotta da Cattelan è datata e la nota showgirl non ha avuto alcun problema con la legge. Stiamo parlando di un personaggio molto apprezzato dal pubblico. Ancora oggi, infatti, è una delle showgirl italiane più popolari. È una donna impegnata sia nella sua carriera che nella sua vita privata. È una madre amorevole, stando al suo vissuto sui social.

