Tocca a Francesca Fagnani arrestata da Cattelan dopo il fake Alessia Marcuzzi a ‘Che tempo che fa’

Sta prendendo piede una nuova tipologia di fake news in Italia, se pensiamo al fatto che oggi 2 ottobre pare si inizi a parlare di Francesca Fagnani arrestata mentre era ospite da Cattelan. Una storia che ricorda moltissimo quella di Alessia Marcuzzi, da noi trattata la scorsa settimana, visto che in quel frangente ha preso piede l’indiscrezione secondo cui la conduttrice fosse stata interrotta dalle Forze dell’Ordine nel corso di una puntata di “Che tempo fa”. Il tutto, nonostante Fabio Fazio avesse provato ad interromperla.

Adesso è il turno di Francesca Fagnani arrestata da Cattelan dopo la bufala su Alessia Marcuzzi a ‘Che tempo che fa’

Un trend del tutto nuovo, dunque, che ci strappa più di un sorriso, visto che questa pagine web ricondivise sui social non fanno altro che rimandarci a landing page dove gli utenti vengono invitati a fare investimenti. Un altro dettaglio che rivela la natura non autentica di queste “non-notizie”, poi, è possibile recuperarlo andando più in profondità. Esattamente come avvenuto con Alessia Marcuzzi ospite di Fazio a “Che tempo che fa”, anche la vicenda di Francesca Fagnani arrestata in queste ore si smentisce molto facilmente.

Come? Si fa riferimento alla sua apparizione televisiva nel corso della trasmissione condotta da Cattelan. Eppure, scavando, si scopre che la puntata in questione sia andata in onda esattamente un anno fa, nel 2022. Ora, immaginate quanto rumore farebbe un arresto del genere, per un personaggio famoso accusato di aver parlato in modo non adeguato di investimenti economici. Al punto da irritare in diretta tv la Banca d’Italia.

Fate molta attenzione a questi contenuti, soprattutto quelli che sembrano rimandare a testate note, con il solo scopo di indurvi a sganciare denaro per altri fini. Come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore, dunque, ci sono tante analogie tra la bufala su Francesca Fagnani arrestata da Cattelan, rispetto alla fake news su Alessia Marcuzzi da Fazio a “Che tempo che fa”.

