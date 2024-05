Ci segnalano i nostri contatti un elenco di vincitori del “Disco di Uranio”, riconoscimento ufficiale per chi ha venduto più di cinquanta milioni di dischi. Tale elenco comprenderebbe gli ACDC, i Pink Floyd, Michael Jackson e i Queen.

Se non vi è dubbio che, ad esempio, Michael Jackson ha superato tale limite con Thriller, questo non lo rende un vincitore dell’ambito premio, se non in modo teorico.

Nel senso che i gruppi e i cantanti citati nella bufala hanno le caratteristiche per vincerlo, ma questo è stato riconsciuto solo ad un artista al mondo.

Si tratta di Raphael, all’anagrafe Miguel Rafael Martos Sánchez, “El nino de Linares”.

Spiacente, esiste un solo “disco di Uranio” al mondo

Il “disco di Uranio” fu creato come una celebrazione unica e speciale da Hispavox (principale casa editrice spagnola assorbita da EMI nel 1985) e SGAE, l’equivalente iberico della nostra SIAE per celebrare la raccolta “Raphael: ayer, hoy y siempre” del 1982.

Raphael infatti aveva non solo superato i cinquanta milioni di copie, ma accumulato una pletora di dischi di oro e platino che avrebbero reso l’ennesimo premio ridondante e rendevano necessario che l’ambiente musicale spagnolo riconoscesse il proprio artista di punta al momento.

Essendo un titolo “spagnolo” di fatto non esiste infatti un registro dei dischi di Uranioo e non vi è traccia di un disco diverso da quello di Raphael, unico non citato nella bufala, che però riporta la foto del premio conferito al cantante spagnolo.

Un premio più simbolico che altro, come il Disco di Plutonio dato a Fonsi per Despacito.

