Le segnalazioni isolate di disservizi sul web vanno sempre prese con le molle, ma oggi effettivamente non funziona il 730 precompilato 2024 dell’Agenzia delle Entrate, considerando il fatto che risulti impossibile modificare online l’apposito modulo che dovrebbe essere messo a disposizione del pubblico. Stiamo monitorando la questione da questa mattina, nel tentativo di comprendere quale sia l’origine del malfunzionamento e quando dovrebbe rientrare tutto, in modo che le persone interessate possano portare a termine l’operazione di cui hanno bisogno.

Oggi non funziona il 730 precompilato 2024 dell’Agenzia delle Entrate: impossibile modificare online

Dando continuità alle lamentele che abbiamo registrato la scorsa settimana, come riportato con un altro articolo, occorre fare molta attenzione ai dettagli emersi fino a questo momento. In pratica, da questa mattina in tanti vorrebbero intervenire all’interno della propria area riservata, essendo proprio il 20 maggio la data cerchiata in rosso sul calendario per apportare aggiornamenti alla propria situazione fiscale. Il problema è che, fino al momento della pubblicazione del nostro pezzo, l’attività risulta impossibile.

Dunque, al momento non funziona il 730 precompilato 2024, visto che in tanti non possono modificare online il documento messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Sui social, si trovano commenti del genere: “Io non sono uno che di solito si fa prendere dalla ‘rabbia popolare’, però adesso hanno ragione tutti. Siamo arrivati a pomeriggio inoltrato e ancora non è possibile modificare il 730, che per colpa vostra è sempre pieno di mancanze ed errori. Quindi questa ‘semplificata’ non la vedo per niente. Muovetevi almeno a darci la possibilità di modificarla“.

Ricapitolando, a metà pomeriggio non funziona il 730 precompilato 2024, con il documento dell’Agenzia delle Entrate che non si può modificare. In termini prettamente pratici, abbiamo un 730 che risulta ancora in fase solo di lettura, non essendo editabile e mancando metà dei dati. Vi faremo sapere nel caso in cui dovesse emergere una comunicazione ufficiale da parte dell’assistenza.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.