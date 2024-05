No, non esiste collegamento tra il ragazzo colpito dal fulmine e il vaccino, era una parodia (fuori luogo)

Ci segnalano i nostri contatti un post che insinua un collegamento collegamento tra il ragazzo colpito dal fulmine e il vaccino, con riferimento all’incidente a Santeramo in Colle

Sappiamo che l’account che ha lanciato il collegamento è un account “parodia”, è proprio segnato nel campo descrizione. E di parodia si tratta, ancorché mi si consenta affermarlo, decisamente di pessimo gusto e inevitabile attrattiva per i novax.

In realtà una bassa percentuale di tutti i fulmini, intorno al 10%, si scarica al suolo, e di questi solo una minima parte colpisce gli esseri umani e una parte minima colpisce direttamente.

Nei casi più frequenti si viene folgorati dalla corrente “di ritorno” dal terreno, da un fulmine che prima ha colpito un oggetto più alto (come un albero), per conduzione toccando un oggetto che poi viene colpito da un fulmine, in casi meno frequenti direttamente o da una scarica dal suolo verso l’alto, la c.d. streamer.

Ovviamente essere vaccinati non aumenta o diminuisce le probabilità che ciò accada.

Il nostro burlone ha fatto semplicemente riferimento alla nota bufala dell’effetto Magneto la teoria complottistica per cui i “vaccinati” attrarrebbero calamite e monete in quanto il “grafene dei vaccini” li avrebbe resi magnetici.

Grafene che non esibisce proprietà magnetiche e che, come abbiamo visto, non potrebbe attrarre monete che a loro volta non sono magnetiche.

Ovviamente i fulmini non cadono perché “attratti dalle calamite” ma a causa di differenze di potenziale elettrico.

Ci si può difendere dai fulmini evitando di indossare materiali conduttivi (quindi togliendo orecchini e collane a contatto con la pelle), chiudendosi in macchina (che funge da gabbia di Faraday) o restando a casa con gli elettrodomestici spenti per evitare danni in caso di sbalzi di tensione. Sicuramente non evitando di vaccinarsi.

