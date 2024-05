La bufala per cui le tempeste solari causano il cambiamento climatico e la “teoria di Adamo ed Eva” sono collegate più di quanto ci si possa immaginare nel mondo del complottismo noclima.

Siamo abbastanza fortunati da seguire l’account X del divulgatore e astronomo Steven Cercamondi e abbiamo avuto un posto in prima fila nella teoria del momento.

Sappiamo che i noclima, pur di non ammettere il cambiamento climatico, sono pronti a sciorinare divere teorie e tutte incompatibili tra loro.

Ad esempio quella per cui il cambiamento climatico esiste ma è “normale” e deriva da vari fenomeni fisici che non capiscono, esiste ma è colpa di Satana e si può sconfiggere con la preghiera e combattendo i Poteri Forti oppure, semplicemente, non esiste e i Poteri Forti noncielodikeno e controllano la stampa per affermare il contrario.

Ovviamente, escludendo i complottisti vintage per cui il cambiamento climatico è dovuto alle scie chimiche ed HAARP: bizzarrie queste ormai consegnate alla storia del complottismo d’epoca.

Chiudi tre complottisti in una stanza ed otterrai tre cadaveri che si sono combattuti fino alla morte impugnando e difendendo almeno cinque teorie tra di loro contraddittorie cercando ognuno di diventare guru degli altri.

Non fa eccezione questa teoria.

Anche qui siamo nel complottismo vintage, anzi, preistorico.

Secondo la “Teoria di Adamo ed Eva” il Diluvio Universale sarebbe stato provocato dall’inversione dei poli magnetici terrestri che avrebbero cancellato o ridotto il campo magnetico terrestre stesso rendendo possibile alle tempeste solari modificare il clima.

Gli effetti di tale cambiamento non andrebbero neppure provati perché sono “scritti nella Bibbia”: quando “Dio crerò la Terra e il Mare” semplicemente era finita una di quelle inversioni e fu possibile la comparsa di Adamo ed Eva, un’altra inversione avvenne durante il Diluvio Universale e un terzo evento dovrebbe arrivare, prima o poi.

Come in tutte le teorie cospirative, “deve ancora arrivare, ma noncielodikeno”.

La teoria nasce in un libro degli anni ’60 ma è stata recentemente riesumata in una serie di TikTok nel 2023 e ancora più recentemente dopo le Aurore Boreali di Maggio 2024.

“Al momento non ci sono meccanismi credibili che possano supportarlo”, afferma Gavin Schmidt, climatologo e direttore del Goddard Institute for Space Studies (Istituto Goddard per gli studi spaziali) della NASA a New York. “Non abbiamo escluso a priori gli effetti dei cambiamenti magnetici sul clima, abbiamo preso in esame il loro potenziale impatto, ma questo è risultato essere inesistente”.

La denominazione “polo nord” indica tre punti diversi sulla Terra: il vero nord, il nord geomagnetico e il nord magnetico.

Il polo nord geomagnetico coincide con l’asse della magnetosfera, il nord magnetico è, banalmente, il punto dove puntano le bussole. Il nord magnetico si è spostato dal 1831 ad oggi di circa 1100 km ed attualmente lo fa ad una velocità di 55 Km/h (quando si è iniziato ad osservare il fenomeno erano 16).

I poli terrestri si sono invertiti circa 183 volte negli ultimi 83 milioni di anni, senza conseguenza a lungo termine alcuna.

Del resto, se come dichiara la Teoria di Adamo ed Eva il cambiamento climatico fosse derivato dall’incapacità del campo magnetico terrestre di continuare ad esistere, la vita sulla Terra sarebbe già stata annientata dalle radiazioni cosmiche e dalle particelle solari.

Al contrario, fossili di piante e vegetali visssuti nei periodi interessati dall’inversione dei poli e dall’attività geomagnetica dimostrano l’assenza di ogni cambiamento di rilievo.

Negli ultimi 200 anni, il campo magnetico terrestre si è indebolito di circa il nove per cento in media a livello globale. Ovviamente, questa è la “base” della nuova Teoria di Adamo ed Eva e dell’imminenza del “terzo pole shift” e la prova che ogni evento climatico inspiegabile degli ultimi anni, compresi quelli di cui i complottisti negano l’esistenza siano in realtà colpa del Sole.

In realtà, gli studi paleomagnetici mostrano che il campo è forte come negli ultimi 100.000 anni ed è due volte più intenso della media stabilita in milioni di anni. Mentre alcuni scienziati stimano che la forza del campo potrebbe decadere completamente in circa 1.300 anni, l’attuale indebolimento potrebbe arrestarsi in qualsiasi momento.

Peraltro, non esiste alcun legame tra l’attività solare e il presunto indebolimento: il campo magnetico non è un muro da abbattere dandogli “colpetti”.

Conclusione

La teoria per cui le tempeste solari causano il cambiamento climatico è una fake news, come la “Teoria di Adamo ed Eva”.

Il campo magnetico terrestre non verrà distrutto dall’attività solare, e le sue alterazioni non creano cambiamento climatico.

Foto di copertina: The Sun-Earth connection space weather. Blasts of perticles and magnetic field from the sun impact magnetosphere. Magnetic bubble around the Earth. Elements of this image furnished by NASA.

