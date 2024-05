Chiude ‘Che tempo che fa’ e Fabio Fazio licenziato dal Nove: quanti errori oggi

Emergono voci secondo cui chiude ‘Che tempo che fa’, con Fabio Fazio licenziato dal Nove dopo non essere andato in onda ieri 19 maggio. Insomma, quanti errori oggi sui social. Il 12 maggio è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione di Che tempo che fa, un’edizione davvero ricca di record per Fabio Fazio che ha inaugurato come meglio non potesse questa sua nuova avventura targata Discovery+.

Voci secondo cui chiude ‘Che tempo che fa’ e Fabio Fazio licenziato dal Nove: tanti errori oggi in rete

Non è la prima volta che, direttamente o indirettamente, emergono strane voci che coinvolgono Fabio Fazio, come riportato a suo tempo. L’approdo sulla rete Nove aveva inizialmente fatto pensare ad un declino per la carriera di Fazio, ma non è stato assolutamente così, anche per l’incredibile crescita che sta avendo questo canale nella nostra televisione.

Lo conferma anche l’imminente approdo di Amadeus, uno che ha fatto sfracelli di record d’ascolti su Raiuno e che da quest’autunno si ritroverà, proprio come Fazio, ad essere volto di punta della rete Nove. Non è quindi un passo indietro nella carriera di questi presentatori, Discovery+ sta crescendo tantissimo nel nostro Paese e promette altri colpi importanti per attirare sempre più telespettatori.

Che tempo che fa quindi è stato messo in pausa per la stagione estiva, per i nostalgici c’è stato il consueto best of con i migliori momenti del programma di Fabio Fazio andanti in onda durante quest’anno televisivo, ma si freme per il ritorno. A questo punto ci si chiede quando potremo assistere nuovamente alla diretta di Che tempo che fa?

La data ufficiale è stata in realtà annunciata direttamente da Fabio Fazio durante l’ultima puntata della sua trasmissione dello scorso 12 maggio e dovremo attendere un bel po’ di mesi. Infatti il programma partirà nuovamente il 6 ottobre, nei primissimi giorni d’autunno.

Lo stile sarà sempre il solito, anche perché Fazio non ha cambiato sostanzialmente nulla rispetto a quando andava in onda su Raitre, ma sicuramente si è sentito meno costretto su alcuni argomenti. Sul Nove c’è maggiore libertà di espressione e non c’è il rischio di ritrovarsi a fare i conti con argomenti da evitare, come invece è palese sui canali Rai.

Non ci resta a questo punto che attendere il 6 ottobre per assistere ad una nuova edizione di Che tempo che fa ricca di grandi ospiti e con tantissime risate. Dunque, non ha senso alimentare rumors secondo cui chiude ‘Che tempo che fa’ e Fabio Fazio licenziato dal Nove.

