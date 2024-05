Incertezze sui biglietti di Empoli-Roma e Verona-Inter: quando escono anticipi e posticipi

C’è tanta incertezza, oggi, in vista del prossimo weekend di calcio, con un chiaro riferimento non solo all’avvio della vendita per i biglietti di Empoli-Roma e Verona-Inter, ma anche all’attesa per chi in queste ore si chiede quando escono anticipi e posticipi dell’ultimo turno di Serie A. Secondo le informazioni raccolte, occorre portare molta pazienza, perché anche in questa stagione verranno piazzate partite in contemporanea, a seconda di eventuali obiettivi in comune tra due o più squadre.

Ancora dubbi sui biglietti di Empoli-Roma e Verona-Inter: capiamo quando escono anticipi e posticipi

In verità, in zona Europa è tutto abbastanza congelato dopo i risultati delle romane nella giornata di ieri, ma è chiaro che l’eventuale successo dell’Atalanta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen mercoledì sera finirebbe per aprire nuovi scenari anche in casa Torino. Tanto per citare ina squadra potenzialmente in grado di tornare in corsa per nuovi traguardi, dopo il roboante successo ottenuto in casa sabato sera contro il Milan di Stefano Pioli.

Ad esempio, qualora il Verona dovesse salvarsi vincendo a Salerno, è probabile che Verona-Inter si possa giocare di sabato, lasciando al programma di domenica quegli incontri dove ci si giocherà ancora qualcosa. Abbiamo parlato della situazione biglietti per questa partita la scorsa settimana con un altro articolo, al punto che la svolta definitiva sotto questo punto di vista potrebbe arrivare già nella giornata di domani per il pubblico.

Discorso diverso per i biglietti di Empoli-Roma. Anche qui tutto dovrebbe partire domani, quando verranno resi noti data ed orario della partita. Quasi sicuramente si giocherà di domenica, perché i toscani saranno coinvolti a prescindere da tutto nella lotta salvezza. A maggior ragione dopo il beffardo pareggio raggiunto dall’Udinese ieri pomeriggio contro i ragazzi di Nicola. Ore decisive, dunque, sull’avvio della vendita per i biglietti di Empoli-Roma e Verona-Inter, mentre ora sappiamo quando escono anticipi e posticipi con appuntamento domani.

