Ignazio La Russa a Belve: “Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia”

In queste ore si rincorrono i titoli sull’esternazione di Ignazio La Russa a Belve, il format condotto da Francesca Fagnani su Rai 2.

Il programma ripartirà da questa sera, martedì 21 febbraio, con la nuova stagione. Lo comunica l’ufficio stampa di mamma Rai sul sito ufficiale, ma sono già comparse le prime indiscrezioni sul contenuto della prima puntata. Ospiti di Francesca Fagnani saranno il già citato presidente del Senato e la cantante Anna Oxa, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo.

Questa mattina, martedì 21 febbraio 2023, i quotidiani riportano il virgolettato attribuito a Ignazio La Russa durante la puntata di Belve che andrà in onda stasera.

Il presidente del Senato avrebbe detto:

Se mio figlio mi dicesse di essere gay? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista.

Questa sera andrà in onda il discorso integrale. Per il momento non è disponibile un’anteprima, al contrario è possibile trovare un’anticipazione dell’intervista ad Anna Oxa.

Per il momento Ignazio La Russa non si è pronunciato sui lanci di stampa delle ultime ore.

