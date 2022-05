Gli Yacht Russi spengono AIS. Stiamo parlando del Sistema di Tracciamento usato sugli Yacht, il “sistema di identificazione automatico”.

Ne abbiamo parlato quando gli Anonymous decisero di hackerare i dati dell’AIS di uno Yacht attribuito a Putin stesso: l’AIS rende disponibili, mediante una combinazione di Internet, dati satellitari e identificativi radio, i dati sulla posizione, direzione e proprietà delle navi.

È obbligatorio in alcuni casi ma non per tutti: ci sono casi va evidenziato in cui è legittimo spegnerlo. Di solito l’utilità eccede gli svantaggi: è come avere antifurto satellitare, tracciamento e le “condizioni del traffico” tutto in uno.

Nel caso citato in passato Anonymous fece in modo che lo yacht attribuito a Putin, per il mondo, stesse andando all’Inferno col suo presunto proprietario, dopo una breve sosta sull’Isola dei Serpenti.

In questo momento molti Yacht Russi stanno volontariamente rinunciando all’AIS.

Gli Yacht Russi spengono AIS e diventano invisibili: effetti delle sanzioni

Secondo un’inchiesta dell’Observer le cose si collegano: dall’inizio della guerra almeno una dozzina di Yacht sono stati sequestrati come parte del pacchetto di sanzioni dell’Occidente alla Russia.

Cronologicamente di seguito almeno sei Yacht hanno disattivato il loro AIS per periodi prolungati.

Il sospetto degli esperti è che si tratti di un vero e proprio tentativo di camuffamento, il rendere deliberatamente difficile tracciare la loro posizione.

La coincidenza temporale riduce il numero di possibili spiegazioni: gli yacht si allontanano dai porti Europei e ritornano dove il rischio di sequestro è ridotto.

In una situazione che echeggia il testo del nostro cantante e comico Checco Zalone “Sulla Barca dell’Oligarca”.

Nessuno degli oligarchi coinvolti ha risposto all’Observer per maggiori dettagli.

